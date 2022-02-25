Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:30
2022-02-25T18:46
михаил мишустин
россия
продукты
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9058a03938b3e81bb715804c3d2ce2ff.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации в РФ.
https://ria.ru/20220225/siluanov-1775126800.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758099653_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_92651b31015baa31ebe5eb02f4484493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, продукты, общество, экономика
18:30 25.02.2022 (обновлено: 18:46 25.02.2022)
 
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты

Премьер Мишустин: необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в молочном отделе в магазине
Покупательница в молочном отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации в РФ.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:01
Силуанов назвал экономическую и финансовую ситуацию в России стабильной
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Михаил МишустинРоссияПродуктыОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала