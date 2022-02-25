https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html

Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты

Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты - РИА Новости, 25.02.2022

Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты

Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:30

2022-02-25T18:30

2022-02-25T18:46

михаил мишустин

россия

продукты

общество

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации в РФ.

https://ria.ru/20220225/siluanov-1775126800.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, продукты, общество, экономика