https://ria.ru/20220225/produkty-1775135521.html
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты - РИА Новости, 25.02.2022
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:30
2022-02-25T18:30
2022-02-25T18:46
михаил мишустин
россия
продукты
общество
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации в РФ.
https://ria.ru/20220225/siluanov-1775126800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, продукты, общество, экономика
18:30 25.02.2022 (обновлено: 18:46 25.02.2022)
Мишустин заявил о необходимости вести мониторинг цен на продукты
Премьер Мишустин: необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные