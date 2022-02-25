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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/pozitsiya-1775029216.html
В Кремле ожидали скоординированной позиции Запада по Украине
В Кремле ожидали скоординированной позиции Запада по Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле ожидали скоординированной позиции Запада по Украине
Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:26
2022-02-25T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам."Ждали… По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
13:26 25.02.2022 (обновлено: 14:29 25.02.2022)
 
В Кремле ожидали скоординированной позиции Запада по Украине

Пресс-секретарь Песков: Москва ожидала от Запада скоординированной позиции по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва ждала координированного ответа Запада после начала военной операции по демилитаризации Украины, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
"Ждали… По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твёрдых решительных действий со стороны России для обеспечения своей безопасности. Так или иначе период нормализации наступит", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
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