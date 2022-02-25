https://ria.ru/20220225/pomosch-1775098716.html

Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.02.2022

Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:33

2022-02-25T16:33

2022-02-25T16:33

петр фиала

в мире

украина

чехия

гуманитарная помощь

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ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.

https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774847038.html

украина

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петр фиала, в мире, украина, чехия, гуманитарная помощь