https://ria.ru/20220225/pomosch-1775098716.html
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.02.2022
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:33
2022-02-25T16:33
2022-02-25T16:33
петр фиала
в мире
украина
чехия
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.
https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774847038.html
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр фиала, в мире, украина, чехия, гуманитарная помощь
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Правительство Чехии выделит на гуманитарную помощь Украине 14 миллионов долларов