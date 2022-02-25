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Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь - РИА Новости, 25.02.2022
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:33
2022-02-25T16:33
петр фиала
в мире
украина
чехия
гуманитарная помощь
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ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.
https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774847038.html
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петр фиала, в мире, украина, чехия, гуманитарная помощь
16:33 25.02.2022
 
Чехия выделит Украине 14 миллионов долларов на гуманитарную помощь

Правительство Чехии выделит на гуманитарную помощь Украине 14 миллионов долларов

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 фев – РИА Новости. Правительство Чехии приняло в пятницу решение выделить 300 миллионов крон (около 14 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине, сообщил на пресс-конференции премьер Петр Фиала.
"Члены правительства весьма детально рассмотрели ситуацию, складывающуюся на Украине, и приняли решение о выделении на гуманитарную помощь этой стране 300 миллионов крон", - сообщил премьер.
По словам Фиалы, Украине также будет предоставлены запасы крови и топлива.
Чехия также, по словам премьера, приостанавливает выдачу долговременных видов на проживание в республике, также будут пересмотрены ранее выданные разрешения на проживание в стране.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Петр ФиалаВ миреУкраинаЧехияГуманитарная помощь
 
 
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