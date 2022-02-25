https://ria.ru/20220225/peregovory-1775152833.html

Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД

Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД

Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:42

2022-02-25T19:42

2022-02-25T20:32

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

владимир путин

киев

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом."Мы всегда отвечаем на запросы о переговорах. Мы всегда их ведем даже с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами. Но вопрос в том, о чем сейчас сказал президент нашей страны: об адекватности людей, которые выдают себя за руководителей этой страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775154371.html

россия

киев

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, владимир зеленский, владимир путин, киев, луганская народная республика, втб, аэрофлот, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр