19:42 25.02.2022 (обновлено: 20:32 25.02.2022)
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД
Представитель МИД Захарова: Россия всегда отвечает на запросы о переговорах
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом.
"Мы всегда отвечаем на запросы о переговорах. Мы всегда их ведем даже с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами. Но вопрос в том, о чем сейчас сказал президент нашей страны: об адекватности людей, которые выдают себя за руководителей этой страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.
Опубликовано: Наталья Макарова