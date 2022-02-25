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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775152833.html
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:42
2022-02-25T20:32
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом."Мы всегда отвечаем на запросы о переговорах. Мы всегда их ведем даже с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами. Но вопрос в том, о чем сейчас сказал президент нашей страны: об адекватности людей, которые выдают себя за руководителей этой страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775140571.html
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россия
киев
луганская народная республика
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, владимир зеленский, владимир путин, киев, луганская народная республика, втб, аэрофлот, северный поток — 2, ситуация в днр и лнр
19:42 25.02.2022 (обновлено: 20:32 25.02.2022)
 
Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: Россия всегда отвечает на запросы о переговорах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда отвечает на запросы о переговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом.
"Мы всегда отвечаем на запросы о переговорах. Мы всегда их ведем даже с самыми резкими и агрессивно настроенными оппонентами. Но вопрос в том, о чем сейчас сказал президент нашей страны: об адекватности людей, которые выдают себя за руководителей этой страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 18:47
Песков: Украина "ушла со связи" в ответ на предложение о переговорах
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Кроме того, он призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.
Позже Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей Минобороны, МИД и своей администрации. Встречу предложено было организовать в Минске.
Западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 19:52
США не раз блокировали переговоры России и Украины, заявила Захарова
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКиевЛуганская Народная РеспубликаВТБАэрофлотСеверный поток — 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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