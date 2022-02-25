https://ria.ru/20220225/peregovory-1775108554.html
Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени
Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени - РИА Новости, 25.02.2022
Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени
Если Киев предлагает переговоры для затягивания времени, российская делегация быстро разберется с этим, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:09
2022-02-25T17:09
2022-02-25T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
москва
киев
украина
совет федерации рф
владимир джабаров
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Если Киев предлагает переговоры для затягивания времени, российская делегация быстро разберется с этим, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Я думаю, раз идет такой состав, то речь идет о главном условии, которое выдвинул наш президент - демилитаризации, денацификации Украины", - сказал политик РИА Новости в пятницу.Он полагает, что эти вопросы нужно обсуждать в присутствии военных. "Самое главное, чтобы ВСУ сложили оружие, а дальше будет уже другая стадия переговоров. Сейчас, чтобы избежать каких-то жертв, обязательно нужно, чтобы вооруженные силы Украины сложили оружие", - добавил он.Джабаров подчеркнул, что национальные батальоны создают проблему для самих украинцев. Парламентарий затруднился сказать, как могут пройти переговоры, учитывая неоднозначную позицию украинского президента Владимира Зеленского по ситуации в стране."Если это (переговоры) для затягивания времени, думаю, там наша делегация быстро разберется с этим", - сказал Джабаров. Он пояснил, что видел выступление Зеленского, и он в одно и то же время говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, и в тоже самое время призывает ВСУ продолжать сопротивление - "вы наша последняя надежда"."Он же не говорит - сложить оружие, я вам приказываю как верховный главнокомандующий", - привел пример Джабаров.По его мнению, если Зеленский не обманет, как это было неоднократно, то "тогда есть смысл переговоров, все зависит от того, как его представители себя поведут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, киев, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, минск, вооруженные силы украины
17:09 25.02.2022 (обновлено: 17:40 25.02.2022)
Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени
Джабаров: на переговорах с Киевом речь может идти о демилитаризации, денацификации Украины
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Если Киев предлагает переговоры для затягивания времени, российская делегация быстро разберется с этим, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Россия
готова отправить в Минск
на переговоры с Украиной
свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"Я думаю, раз идет такой состав, то речь идет о главном условии, которое выдвинул наш президент - демилитаризации, денацификации Украины", - сказал политик РИА Новости в пятницу.
Он полагает, что эти вопросы нужно обсуждать в присутствии военных. "Самое главное, чтобы ВСУ
сложили оружие, а дальше будет уже другая стадия переговоров. Сейчас, чтобы избежать каких-то жертв, обязательно нужно, чтобы вооруженные силы Украины сложили оружие", - добавил он.
Джабаров подчеркнул, что национальные батальоны создают проблему для самих украинцев. Парламентарий затруднился сказать, как могут пройти переговоры, учитывая неоднозначную позицию украинского президента Владимира Зеленского
по ситуации в стране.
"Если это (переговоры) для затягивания времени, думаю, там наша делегация быстро разберется с этим", - сказал Джабаров. Он пояснил, что видел выступление Зеленского, и он в одно и то же время говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, и в тоже самое время призывает ВСУ продолжать сопротивление - "вы наша последняя надежда".
"Он же не говорит - сложить оружие, я вам приказываю как верховный главнокомандующий", - привел пример Джабаров.
По его мнению, если Зеленский не обманет, как это было неоднократно, то "тогда есть смысл переговоров, все зависит от того, как его представители себя поведут.