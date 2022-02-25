https://ria.ru/20220225/peregovory-1775108554.html

Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени

Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени - РИА Новости, 25.02.2022

Джабаров допустил, что переговоры нужны Зеленскому для затягивания времени

Если Киев предлагает переговоры для затягивания времени, российская делегация быстро разберется с этим, считает первый замглавы международного комитета Совфеда... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:09

2022-02-25T17:09

2022-02-25T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

москва

киев

украина

совет федерации рф

владимир джабаров

владимир зеленский

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148529/71/1485297103_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_584db79501d823e79daed64ad5f3f3b0.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Если Киев предлагает переговоры для затягивания времени, российская делегация быстро разберется с этим, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Я думаю, раз идет такой состав, то речь идет о главном условии, которое выдвинул наш президент - демилитаризации, денацификации Украины", - сказал политик РИА Новости в пятницу.Он полагает, что эти вопросы нужно обсуждать в присутствии военных. "Самое главное, чтобы ВСУ сложили оружие, а дальше будет уже другая стадия переговоров. Сейчас, чтобы избежать каких-то жертв, обязательно нужно, чтобы вооруженные силы Украины сложили оружие", - добавил он.Джабаров подчеркнул, что национальные батальоны создают проблему для самих украинцев. Парламентарий затруднился сказать, как могут пройти переговоры, учитывая неоднозначную позицию украинского президента Владимира Зеленского по ситуации в стране."Если это (переговоры) для затягивания времени, думаю, там наша делегация быстро разберется с этим", - сказал Джабаров. Он пояснил, что видел выступление Зеленского, и он в одно и то же время говорит, что готов обсуждать нейтральный статус Украины, и в тоже самое время призывает ВСУ продолжать сопротивление - "вы наша последняя надежда"."Он же не говорит - сложить оружие, я вам приказываю как верховный главнокомандующий", - привел пример Джабаров.По его мнению, если Зеленский не обманет, как это было неоднократно, то "тогда есть смысл переговоров, все зависит от того, как его представители себя поведут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099955.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1775083712.html

москва

киев

украина

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, киев, украина, совет федерации рф, владимир джабаров, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, минск, вооруженные силы украины