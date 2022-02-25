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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099955.html
В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией
В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией - РИА Новости, 25.02.2022
В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией
Переговоры с РФ возможны только в том случае, если украинская сторона сложит оружие, заявил РИА Новости замруководителя фракции ("Единая Россия") Адальби... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:36
2022-02-25T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
госдума рф
адальби шхагошев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Переговоры с РФ возможны только в том случае, если украинская сторона сложит оружие, заявил РИА Новости замруководителя фракции ("Единая Россия") Адальби Шхагошев.Ранее в пятницу украинский глава Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию."Сегодня неизбежно появилось желание и у (Владимира) Зеленского сесть за стол переговоров, и у некоторых депутатов Рады. Это зависит от серьезного обстоятельства - специальная военная операция уже началась, надо дать команду сложить оружие вооруженным силам Украины. И после этого, конечно, все возможно", - подчеркнул Шхагошев.Комментируя инициативу депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы, который ранее во вторник предложил создать группу для переговоров о прекращении войны на Украине, политик заявил, что в Госдуме, включая ее спикера, не раз призывали коллег Верховной Рады к переговорам, "но такой возможности власть Украины им не дала"."Это будет зависеть не от "половинчатых" заявлений, как делает Зеленский, а полноценных заявлений - когда мы услышим о том, что украинская сторона хочет вести переговоры, предварительно дав команду вооруженным силам сложить оружие", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Также Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775050089.html
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в мире, россия, госдума рф, адальби шхагошев, украина, ситуация в днр и лнр
16:36 25.02.2022
 
В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией

Депутат Шхагошев: для переговоров с Россией украинская сторона должна сложить оружие

© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Член президиума Генерального совета партии Единая Россия Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Переговоры с РФ возможны только в том случае, если украинская сторона сложит оружие, заявил РИА Новости замруководителя фракции ("Единая Россия") Адальби Шхагошев.
Ранее в пятницу украинский глава Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию.
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"Сегодня неизбежно появилось желание и у (Владимира) Зеленского сесть за стол переговоров, и у некоторых депутатов Рады. Это зависит от серьезного обстоятельства - специальная военная операция уже началась, надо дать команду сложить оружие вооруженным силам Украины. И после этого, конечно, все возможно", - подчеркнул Шхагошев.
Комментируя инициативу депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы, который ранее во вторник предложил создать группу для переговоров о прекращении войны на Украине, политик заявил, что в Госдуме, включая ее спикера, не раз призывали коллег Верховной Рады к переговорам, "но такой возможности власть Украины им не дала".
"Это будет зависеть не от "половинчатых" заявлений, как делает Зеленский, а полноценных заявлений - когда мы услышим о том, что украинская сторона хочет вести переговоры, предварительно дав команду вооруженным силам сложить оружие", - добавил он.
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По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Также Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГосдума РФАдальби ШхагошевУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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