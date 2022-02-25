https://ria.ru/20220225/peregovory-1775099955.html

В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией

В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией - РИА Новости, 25.02.2022

В Госдуме назвали условие переговоров Украины с Россией

Переговоры с РФ возможны только в том случае, если украинская сторона сложит оружие, заявил РИА Новости замруководителя фракции ("Единая Россия") Адальби... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:36

2022-02-25T16:36

2022-02-25T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

госдума рф

адальби шхагошев

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Переговоры с РФ возможны только в том случае, если украинская сторона сложит оружие, заявил РИА Новости замруководителя фракции ("Единая Россия") Адальби Шхагошев.Ранее в пятницу украинский глава Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию."Сегодня неизбежно появилось желание и у (Владимира) Зеленского сесть за стол переговоров, и у некоторых депутатов Рады. Это зависит от серьезного обстоятельства - специальная военная операция уже началась, надо дать команду сложить оружие вооруженным силам Украины. И после этого, конечно, все возможно", - подчеркнул Шхагошев.Комментируя инициативу депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы, который ранее во вторник предложил создать группу для переговоров о прекращении войны на Украине, политик заявил, что в Госдуме, включая ее спикера, не раз призывали коллег Верховной Рады к переговорам, "но такой возможности власть Украины им не дала"."Это будет зависеть не от "половинчатых" заявлений, как делает Зеленский, а полноценных заявлений - когда мы услышим о том, что украинская сторона хочет вести переговоры, предварительно дав команду вооруженным силам сложить оружие", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Также Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775050089.html

https://ria.ru/20220225/zapad-1775032234.html

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775024026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, адальби шхагошев, украина, ситуация в днр и лнр