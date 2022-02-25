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В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине
В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине - РИА Новости, 25.02.2022
В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине
Украинская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала Владимира Зеленского проявлять большую настойчивость в организации переговоров по ситуации на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:36
2022-02-25T16:36
политика
россия
украина
донбасс
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Украинская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала Владимира Зеленского проявлять большую настойчивость в организации переговоров по ситуации на Украине, в том числе и при международном посредничестве.Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил создать переговорную группу для переговоров о прекращении войны на Украине."Призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе", - говорится в заявлении партии на ее официальном сайте.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/peregovory-1775086011.html
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политика, россия, украина, донбасс, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
16:36 25.02.2022
 
В Киеве призвали Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине

Оппозиционная платформа призвала Зеленского приложить усилия для переговоров по Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Украинская фракция "Оппозиционная платформа - за жизнь" призвала Владимира Зеленского проявлять большую настойчивость в организации переговоров по ситуации на Украине, в том числе и при международном посредничестве.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил создать переговорную группу для переговоров о прекращении войны на Украине.
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"Призываем все стороны вооруженного конфликта обратиться к дипломатическим, переговорным инструментам для обеспечения прекращения огня. И мы надеемся, что для этого у Зеленского политическая воля найдется. Ситуация требует от президента Зеленского проявлять большую настойчивость в организации таких переговоров, в том числе и при международном посредничестве. Заявляем о своей готовности оказать всю необходимую помощь в переговорном процессе", - говорится в заявлении партии на ее официальном сайте.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияУкраинаДонбассВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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