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Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины
Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал вечером в четверг с госсекретарем Энтони Блинкеном, темой разговора была ситуация на Украине, стороны... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T01:03
2022-02-25T01:03
2022-02-25T01:03
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал вечером в четверг с госсекретарем Энтони Блинкеном, темой разговора была ситуация на Украине, стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых шагах, сообщила пресс-служба главы МИД еврейского государства.Отмечается, что госсекретарь, в свою очередь, проинформировал своего коллегу о шагах, предпринимаемых Соединенными Штатами на данном этапе. Лапид и Блинкен договорились поддерживать контакты на эту тему.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, донбасс, сша, израиль
Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины
Глава МИД Израиля Лапид обсудил с госсекретарем США Блинкеном ситуацию вокруг Украины
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал вечером в четверг с госсекретарем Энтони Блинкеном, темой разговора была ситуация на Украине, стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых шагах, сообщила пресс-служба главы МИД еврейского государства.
"Собеседники обсудили ситуацию на Украине и вытекающие из этого глобальные последствия. Министр Лапид выразил озабоченность по поводу безопасности израильтян, пытающихся покинуть Украину, и проинформировал госсекретаря о предложении Израиля предоставить гуманитарную помощь Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь, в свою очередь, проинформировал своего коллегу о шагах, предпринимаемых Соединенными Штатами на данном этапе. Лапид и Блинкен договорились поддерживать контакты на эту тему.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.