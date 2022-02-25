https://ria.ru/20220225/obsuzhdenie-1774928286.html

Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины

Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг Украины

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал вечером в четверг с госсекретарем Энтони Блинкеном, темой разговора была ситуация на Украине, стороны... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T01:03

2022-02-25T01:03

2022-02-25T01:03

в мире

россия

украина

донбасс

сша

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид побеседовал вечером в четверг с госсекретарем Энтони Блинкеном, темой разговора была ситуация на Украине, стороны проинформировали друг друга о предпринимаемых шагах, сообщила пресс-служба главы МИД еврейского государства.Отмечается, что госсекретарь, в свою очередь, проинформировал своего коллегу о шагах, предпринимаемых Соединенными Штатами на данном этапе. Лапид и Блинкен договорились поддерживать контакты на эту тему.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/akter-1774928013.html

россия

украина

донбасс

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс, сша, израиль