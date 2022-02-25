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ВСУ три раза обстреляли Красный Яр и Донецкий, заявили в ЛНР

ВСУ три раза обстреляли Красный Яр и Донецкий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ три раза обстреляли Красный Яр и Донецкий, заявили в ЛНР

Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило о трех обстрелах украинских войск в направлении населенных пунктов Красный Яр и Донецкий в ЛНР... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:25

2022-02-25T12:25

2022-02-25T12:34

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило о трех обстрелах украинских войск в направлении населенных пунктов Красный Яр и Донецкий в ЛНР за два часа, выпущено 120 снарядов и 40 мин."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела: в 10.15 н.п. Малиновое – Красный Яр: РСЗО БМ-21 (40 мин); в 10.45 н.п. Новотошковское – Донецкий: РСЗО БМ-21 (80 снарядов); в 12.12 н.п. Новотошковское – Донецкий: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в сообщении представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс