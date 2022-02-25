https://ria.ru/20220225/nezavisimost-1775186209.html

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022

Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:17

2022-02-25T23:17

2022-02-26T00:01

в мире

ситуация в днр и лнр

абхазия

аслан бжания

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признание днр и лнр в россии

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СУХУМ, 25 фев — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба.В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса."Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.Накануне Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, абхазия, аслан бжания, россия, признание днр и лнр в россии