https://ria.ru/20220225/nezavisimost-1775186209.html
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:17
2022-02-25T23:17
2022-02-26T00:01
в мире
ситуация в днр и лнр
абхазия
аслан бжания
россия
признание днр и лнр в россии
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СУХУМ, 25 фев — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба.В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса."Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.Накануне Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, абхазия, аслан бжания, россия, признание днр и лнр в россии
23:17 25.02.2022 (обновлено: 00:01 26.02.2022)
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Президент Абхазии Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
СУХУМ, 25 фев — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба.
В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса
.
"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР
и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики
", — сказал Бжания.
Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
"Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб", — отметил он.
Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР
и ДНР
, и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.
Накануне Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР
и ЛНР
, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк