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Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 26.02.2022
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:17
2022-02-26T00:01
в мире
ситуация в днр и лнр
абхазия
аслан бжания
россия
признание днр и лнр в россии
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СУХУМ, 25 фев — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба.В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса."Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.Накануне Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, абхазия, аслан бжания, россия, признание днр и лнр в россии
23:17 25.02.2022 (обновлено: 00:01 26.02.2022)
 
Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Абхазии Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания
Читать ria.ru в
СУХУМ, 25 фев — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщила его пресс-служба.
В обращении к соотечественникам он сказал, что республика внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса.
"Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики", — сказал Бжания.
Президент выразил уверенность, что все абхазское общество поддерживает это решение. По его словам, Абхазию связывают особые отношения с народами этих республик, а каждый гражданин искренне сочувствует их борьбе за справедливость, за право на достойную жизнь.
"Народ Абхазии все это пережил. Истоки нашего сочувствия к народам этих республик — в схожести наших судеб", — отметил он.
Глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками и установлении с ними дипломатических отношений.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.
Накануне Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРАбхазияАслан БжанияРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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