https://ria.ru/20220225/metro-1775002330.html

В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"

В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" - РИА Новости, 25.02.2022

В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"

На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:09

2022-02-25T12:09

2022-02-25T12:15

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220210/metro-1772098705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московский метрополитен