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В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" - РИА Новости, 25.02.2022
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:09
2022-02-25T12:15
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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Кирилл Волков
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен
12:09 25.02.2022 (обновлено: 12:15 25.02.2022)
 
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"

В московском метро нет движения поездов от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Московский метрополитен
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Люди возле входа на станцию Выхино в Москве. 21 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 15:40
В московском метро нет движения поездов от "Выхино" до "Таганской"
Опубликовано: Кирилл Волков
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский метрополитен
 
 
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