https://ria.ru/20220225/metro-1775002330.html
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской" - РИА Новости, 25.02.2022
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:09
2022-02-25T12:09
2022-02-25T12:15
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции "Селигерская" до "Петровско-Разумовской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220210/metro-1772098705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен
12:09 25.02.2022 (обновлено: 12:15 25.02.2022)
В московском метро нет движения от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"
В московском метро нет движения поездов от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской"