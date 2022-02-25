Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского
Пресс-секретарь Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского.
"Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова