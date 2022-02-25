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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kontakty-1775034003.html
Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского
Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:36
2022-02-25T13:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского."Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский
13:36 25.02.2022
 
Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского.
"Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:03В мире
Премьер Италии сообщил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир Зеленский
 
 
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