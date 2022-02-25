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Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского

Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022

Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:36

2022-02-25T13:36

2022-02-25T13:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что ничего не может сказать о возможности контактов Путина и Зеленского."Сейчас я не могу об этом ничего сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/zelenskiy-1775020779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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