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В Германии призвали оставить дипломатические контакты с Россией открытыми

В Германии призвали оставить дипломатические контакты с Россией открытыми - РИА Новости, 25.02.2022

В Германии призвали оставить дипломатические контакты с Россией открытыми

Все дипломатические контакты с Россией должны быть открыты, урегулирование конфликтов возможно только за столом переговоров, заявил РИА Новости сопредседатель... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:04

2022-02-25T09:04

2022-02-25T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

россия

сша

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Все дипломатические контакты с Россией должны быть открыты, урегулирование конфликтов возможно только за столом переговоров, заявил РИА Новости сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Украина разорвала дипломатические отношения с РФ. Президент США Джо Байден говорил, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв". Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. Байден добавил, что не планирует говорить с лидером РФ Владимиром Путиным."Все двусторонние и многосторонние дипломатические каналы должны быть открыты. Необходимо установить контакт с российским правительством. Урегулирование межгосударственных конфликтов может осуществляться только за столом переговоров", - сказал Крупалла.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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