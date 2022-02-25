https://ria.ru/20220225/kiev-1775082374.html

Украинские войска заходят в Киев, сообщили СМИ

Украинские войска заходят в Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Украинские войска заходят в Киев, сообщили СМИ

Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:48

2022-02-25T15:48

2022-02-25T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику, передает агентство УНИАН."ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ назвало военным преступлением использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций артиллерии.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peskov-1775058406.html

https://ria.ru/20220225/chernigov-1775074698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, вооруженные силы украины