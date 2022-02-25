Украинские войска заходят в Киев, сообщили СМИ
СМИ: украинские войска заходят в Киев, жителей просят не снимать военную технику
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику, передает агентство УНИАН.
"ВСУ заходят в Киев, киевлян просят не снимать военную технику", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ назвало военным преступлением использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций артиллерии.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Станислав Ванд