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ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:52
2022-02-25T07:52
в мире
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали."В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек", - следует из заявления ведомства в Facebook.Отмечается, что от ГСЧС привлекались 72 человека и 12 единиц техники.
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в мире, украина
07:52 25.02.2022
 
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме в Киеве

© AP Photo / Emilio MorenattiКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали.
"В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек", - следует из заявления ведомства в Facebook.
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
07:46
НБУ запретил валютные операции в российских и белорусских рублях
Отмечается, что от ГСЧС привлекались 72 человека и 12 единиц техники.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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