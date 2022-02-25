https://ria.ru/20220225/kiev-1774945073.html

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022

ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:52

2022-02-25T07:52

2022-02-25T07:52

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали."В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек", - следует из заявления ведомства в Facebook.Отмечается, что от ГСЧС привлекались 72 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20220225/operatsii-1774944701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина