https://ria.ru/20220225/kiev-1774945073.html
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве - РИА Новости, 25.02.2022
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:52
2022-02-25T07:52
2022-02-25T07:52
в мире
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о том, что пожар в многоквартирном доме в Киеве, удалось ликвидировать, жильцов эвакуировали."В 5.37 горение двух очагов в многоэтажном жилом доме по ул. Кошица 7А ликвидировано на площади 100 квадратных метров. Спасены 20 человек, пострадали 8 человек и эвакуированы 150 человек", - следует из заявления ведомства в Facebook.Отмечается, что от ГСЧС привлекались 72 человека и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20220225/operatsii-1774944701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в доме в Киеве
ГСЧС Украины сообщила о ликвидации пожара в многоквартирном доме в Киеве