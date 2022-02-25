https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775184844.html

Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину

Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину - РИА Новости, 25.02.2022

Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:12

2022-02-25T23:12

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к отправке на добровольной основе на Украину."В Грозном... состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/siloviki-1775168550.html

https://ria.ru/20220225/snaryady-1775170064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, признание днр и лнр в россии, грозный