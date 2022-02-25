Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775184844.html
Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину
Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T23:12
2022-02-25T23:12
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775125388_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_c3ce6cc8dc68b9635b52c0ab055a4763.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к отправке на добровольной основе на Украину."В Грозном... состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/siloviki-1775168550.html
https://ria.ru/20220225/snaryady-1775170064.html
россия
украина
донбасс
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775125388_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_360c5bdc5c1460528322c126e2c39569.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, признание днр и лнр в россии, грозный
23:12 25.02.2022
 
Кадыров: более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину

Кадыров заявил, что более 12 тысяч бойцов выразили готовность к отправке на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РФ во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, они готовы к отправке на добровольной основе на Украину.
Грозном... состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности по приказу Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, президента РФ Владимира Путина. В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные, не сложившие оружие, будут уничтожены, заявил Пушилин
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Последствия взрыва снаряда во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 21:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Сигнальное и Кременец запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГрозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала