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Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" вновь состоится в Подмосковье
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" вновь состоится в Подмосковье - РИА Новости, 25.02.2022
Лыжный фестиваль "Гонка Легкова" вновь состоится в Подмосковье
Гонка Легкова" (legkovrace.ru) пройдет 26-27 февраля после двухлетнего перерыва на подмосковном курорте "Пересвет", сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:49
2022-02-25T18:49
2022-02-25T18:49
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" (legkovrace.ru) пройдет 26-27 февраля после двухлетнего перерыва на подмосковном курорте "Пересвет", сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.В 2020 году гонка была отменена из-за отсутствия снега, год спустя из-за пандемии прошел только онлайн-заезд. В 2022 году соревнование будет впервые проведено в офлайн и онлайн-форматах, также будет разыгран призовой фонд.В гонке примут участие взрослые и дети. Детский старт проводится при поддержке Минспорта Московской области. Участие в нем бесплатное, количество мест ограничено.Для участия в гонке 2022 года зарегистрировались 500 детей и около 1000 лыжников старше 18 лет. Для взрослых будут подготовлены дистанции 10, 20 и 30 километров, для младших участников – 1, 3, и 5 километров.По традиции, 26 февраля на старт выйдет сам основатель гонки олимпийский чемпион, победитель "Тур-де-Ски" Александр Легков, а также другие титулованные спортсмены.Кроме того, с 26 февраля по 5 марта пройдут онлайн-заезды, в них можно будет поучаствовать из любой точки мира.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), спорт, александр легков
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" (legkovrace.ru) пройдет 26-27 февраля после двухлетнего перерыва на подмосковном курорте "Пересвет", сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
В 2020 году гонка была отменена из-за отсутствия снега, год спустя из-за пандемии прошел только онлайн-заезд. В 2022 году соревнование будет впервые проведено в офлайн и онлайн-форматах, также будет разыгран призовой фонд.
В гонке примут участие взрослые и дети. Детский старт проводится при поддержке Минспорта Московской области
. Участие в нем бесплатное, количество мест ограничено.
Для участия в гонке 2022 года зарегистрировались 500 детей и около 1000 лыжников старше 18 лет. Для взрослых будут подготовлены дистанции 10, 20 и 30 километров, для младших участников – 1, 3, и 5 километров.
По традиции, 26 февраля на старт выйдет сам основатель гонки олимпийский чемпион, победитель "Тур-де-Ски" Александр Легков
, а также другие титулованные спортсмены.
Кроме того, с 26 февраля по 5 марта пройдут онлайн-заезды, в них можно будет поучаствовать из любой точки мира.
Опубликовано: Артем Смирнов