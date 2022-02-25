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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/germaniya-1775037749.html
В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу
В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу - РИА Новости, 25.02.2022
В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу
Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:45
2022-02-25T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
мид германии
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Мы перенесли посольство из Киева, посольство полностью не закрыто, там находятся на месте принятые сотрудники. Наши коллеги, которые были присланы для работы в посольстве, вчера выехали в Польшу", - сказала Зассе, добавив, что сейчас в МИД ФРГ принимают решение о месте дальнейшей работы диппредставительства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774564333.html
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в мире, германия, мид германии, украина, россия, ситуация в днр и лнр
13:45 25.02.2022 (обновлено: 14:11 25.02.2022)
 
В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу

Представитель МИД Германии Зассе: немецкие дипломаты покинули Украину и находятся в Польше

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Мы перенесли посольство из Киева, посольство полностью не закрыто, там находятся на месте принятые сотрудники. Наши коллеги, которые были присланы для работы в посольстве, вчера выехали в Польшу", - сказала Зассе, добавив, что сейчас в МИД ФРГ принимают решение о месте дальнейшей работы диппредставительства.
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Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияМИД ГерманииУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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