https://ria.ru/20220225/germaniya-1775037749.html

В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу

В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу - РИА Новости, 25.02.2022

В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу

Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:45

2022-02-25T13:45

2022-02-25T14:11

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Мы перенесли посольство из Киева, посольство полностью не закрыто, там находятся на месте принятые сотрудники. Наши коллеги, которые были присланы для работы в посольстве, вчера выехали в Польшу", - сказала Зассе, добавив, что сейчас в МИД ФРГ принимают решение о месте дальнейшей работы диппредставительства.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/posolstvo-1774564333.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, мид германии, украина, россия, ситуация в днр и лнр