13:45 25.02.2022 (обновлено: 14:11 25.02.2022)
В Берлине заявили о выезде немецких дипломатов с Украины в Польшу
Представитель МИД Германии Зассе: немецкие дипломаты покинули Украину и находятся в Польше
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Немецкие дипломаты покинули Украину, находятся в Польше, заявила на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Мы перенесли посольство из Киева, посольство полностью не закрыто, там находятся на месте принятые сотрудники. Наши коллеги, которые были присланы для работы в посольстве, вчера выехали в Польшу", - сказала Зассе, добавив, что сейчас в МИД ФРГ принимают решение о месте дальнейшей работы диппредставительства.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Кирилл Волков