https://ria.ru/20220225/genotsid-1775005923.html
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров
Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР.В начале переговоров Лаврову передали книгу "Расстрелянное детство Донбасса", в которой, по словам авторов, собраны не только свидетельства преступлений против детей региона, но и рассказывается об их жизни на линии фронта."Главное, чтобы она (книга) была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которые сейчас дружно хором опровергают, то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида",- сказал Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, украина
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:50 25.02.2022)
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине