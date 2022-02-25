https://ria.ru/20220225/genotsid-1775005923.html

Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров

Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров

Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:21

2022-02-25T12:50

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР.В начале переговоров Лаврову передали книгу "Расстрелянное детство Донбасса", в которой, по словам авторов, собраны не только свидетельства преступлений против детей региона, но и рассказывается об их жизни на линии фронта."Главное, чтобы она (книга) была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которые сейчас дружно хором опровергают, то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида",- сказал Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, украина