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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/genotsid-1775005923.html
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров
Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:50
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР.В начале переговоров Лаврову передали книгу "Расстрелянное детство Донбасса", в которой, по словам авторов, собраны не только свидетельства преступлений против детей региона, но и рассказывается об их жизни на линии фронта."Главное, чтобы она (книга) была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которые сейчас дружно хором опровергают, то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида",- сказал Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Маркова
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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, украина
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:50 25.02.2022)
 
Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад опровергает факт очевидного геноцида на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Международное сообщество дружно опровергает факт очевидного геноцида на Украине, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров на встрече с представителями МИД ЛНР и ДНР.
В начале переговоров Лаврову передали книгу "Расстрелянное детство Донбасса", в которой, по словам авторов, собраны не только свидетельства преступлений против детей региона, но и рассказывается об их жизни на линии фронта.
"Главное, чтобы она (книга) была не у нас, а у представителей так называемого международного сообщества, которые сейчас дружно хором опровергают, то, что на Украине происходит очевидное проявление геноцида",- сказал Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровУкраина
 
 
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