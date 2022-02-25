https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html
Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом
Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом - РИА Новости, 25.02.2022
Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом
Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:50
2022-02-25T12:50
2022-02-25T13:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
киев
владимир зеленский
су-27
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы бомбежках жилых кварталов города, "как в 1941 году"."Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские Вооруженные силы не наносили", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над украинской столицей с последующим его падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение."Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — рассказал источник.В этой связи, добавил собеседник, аналогия с Великой Отечественной войной у Зеленского, "сделавшего за последние годы все для героизации украинских нацистов", действительно есть."Но не с 1941-м, а с ноябрем 1943 года — освобождением Киева Красной армией от немецко-фашистских оккупантов", — сказал он.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, киев, владимир зеленский, су-27
12:50 25.02.2022 (обновлено: 13:27 25.02.2022)
Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом
Появление факела ночью над Киевом было ошибкой ВСУ, атаковавших собственный Су-27
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
заявил о якобы бомбежках жилых кварталов города, "как в 1941 году".
"Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские Вооруженные силы не наносили", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над украинской столицей с последующим его падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение.
"Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27
украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — рассказал источник.
В этой связи, добавил собеседник, аналогия с Великой Отечественной войной у Зеленского, "сделавшего за последние годы все для героизации украинских нацистов", действительно есть.
"Но не с 1941-м, а с ноябрем 1943 года — освобождением Киева Красной армией от немецко-фашистских оккупантов", — сказал он.
Накануне президент России Владимир Путин
объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Он заверил, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова