https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html

Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом

Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом - РИА Новости, 25.02.2022

Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом

Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:50

2022-02-25T12:50

2022-02-25T13:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

киев

владимир зеленский

су-27

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Факел в ночном небе над Киевом — это украинский истребитель, сбитый своей же ПВО, рассказал РИА Новости источник в Минобороны России.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы бомбежках жилых кварталов города, "как в 1941 году"."Никаких ракетных ударов по Киеву, о героизме которого в годы Великой Отечественной наконец-то вспомнил Владимир Зеленский, российские Вооруженные силы не наносили", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что появление яркого факела в ночном небе 25 февраля над украинской столицей с последующим его падением на жилой дом имеет совершенно иное объяснение."Прошедшей ночью над Киевом выполнял задачи воздушного патрулирования истребитель Су-27 украинских ВВС. По ошибке один из украинских зенитных ракетных комплексов ПВО, дислоцированный рядом с Киевом, идентифицировал его как цель и атаковал из штатных средств", — рассказал источник.В этой связи, добавил собеседник, аналогия с Великой Отечественной войной у Зеленского, "сделавшего за последние годы все для героизации украинских нацистов", действительно есть."Но не с 1941-м, а с ноябрем 1943 года — освобождением Киева Красной армией от немецко-фашистских оккупантов", — сказал он.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, киев, владимир зеленский, су-27