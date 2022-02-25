https://ria.ru/20220225/evakuatsiya-1775178768.html

МИД Турции сообщил о 2500 обращений турок с просьбой эвакуации с Украины

МИД Турции сообщил о 2500 обращений турок с просьбой эвакуации с Украины - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Турции сообщил о 2500 обращений турок с просьбой эвакуации с Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 2,5 тысячи граждан страны обратились в диппредставительства с просьбой эвакуации с Украины. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T22:32

2022-02-25T22:32

2022-02-25T22:32

в мире

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мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 2,5 тысячи граждан страны обратились в диппредставительства с просьбой эвакуации с Украины."Эвакуация с Украины началась. Мы решили перевезти наших граждан по суше, с завтрашнего дня мы ускорим процесс. Две тысячи 500 граждан обратились с просьбой об эвакуации. До конфликта на Украине проживало 20 тысяч граждан, сейчас 15-16 тысяч граждан", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, турция, мевлют чавушоглу