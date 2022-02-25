МИД Турции сообщил о 2500 обращений турок с просьбой эвакуации с Украины
Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о 2500 обращений турок с просьбой эвакуации с Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 2,5 тысячи граждан страны обратились в диппредставительства с просьбой эвакуации с Украины.
"Эвакуация с Украины началась. Мы решили перевезти наших граждан по суше, с завтрашнего дня мы ускорим процесс. Две тысячи 500 граждан обратились с просьбой об эвакуации. До конфликта на Украине проживало 20 тысяч граждан, сейчас 15-16 тысяч граждан", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Петр Попадюк