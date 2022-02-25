https://ria.ru/20220225/donetsk-1775005162.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района в Донецке, сообщило представительство Донецкой народной республики РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:18

2022-02-25T12:18

2022-02-25T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района в Донецке, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной информации, в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района города Донецка зафиксированы повреждения по адресам: ул. 9 января, 1г - возгорание в гаражном кооперативе; ул. 9 января, 1а - попадание в магазин. В результате обстрела ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donetsk-1775014792.html

https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, куйбышевский район, донбасс, ситуация в днр и лнр