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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775069409.html
В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле
В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле - РИА Новости, 25.02.2022
В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле
Жилые дома повреждены в подконтрольном Луганской народной республике городе Кировск в результате обстрела со стороны украинских войск, заявили в пятницу в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:13
2022-02-25T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены в подконтрольном Луганской народной республике городе Кировск в результате обстрела со стороны украинских войск, заявили в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов в городе Кировск повреждено три жилых дома", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775063808.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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2022
Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк
15:13 25.02.2022
 
В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле

В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДвижение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска
Движение автомобильного транспорта на центральных улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены в подконтрольном Луганской народной республике городе Кировск в результате обстрела со стороны украинских войск, заявили в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
"По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов в городе Кировск повреждено три жилых дома", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Военнослужащий ЛНР в разрушенной школе на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР сообщили, что 17 украинских военных перешли на сторону республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Последствия обстрелов в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ в 12:25 обстреляли территорию ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСЦКК
 
 
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