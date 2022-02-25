https://ria.ru/20220225/donbass-1775069409.html

В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле

В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле - РИА Новости, 25.02.2022

В ЛНР заявили о повреждении жилых домов в Кировске при обстреле

Жилые дома повреждены в подконтрольном Луганской народной республике городе Кировск в результате обстрела со стороны украинских войск, заявили в пятницу в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:13

2022-02-25T15:13

2022-02-25T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сцкк

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Жилые дома повреждены в подконтрольном Луганской народной республике городе Кировск в результате обстрела со стороны украинских войск, заявили в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)."По уточненной информации, в результате вчерашних обстрелов в городе Кировск повреждено три жилых дома", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/voennye-1775019251.html

https://ria.ru/20220225/obstrel-1775063808.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сцкк