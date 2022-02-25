https://ria.ru/20220225/donbass-1775012678.html

Замглавы МИД ДНР заявил, что жители народных республик хотят мира

Замглавы МИД ДНР заявил, что жители народных республик хотят мира - РИА Новости, 25.02.2022

Замглавы МИД ДНР заявил, что жители народных республик хотят мира

Народ Донбасса хочет мира, заявил первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:37

2022-02-25T12:37

2022-02-25T13:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775022422_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_25c142d7c84c592d117412b32dcc2655.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народ Донбасса хочет мира, заявил первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада."Народ Донбасса бесконечно благодарен Российской Федерации, президенту Российской Федерации, правительству, парламенту за признание наших республик, за спасение жизней наших детей, наших родителей, наших близких. Мы хотим жить, мы хотим работать, мы хотим мира", - сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775011090.html

https://ria.ru/20220225/lnr-1775005594.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии