12:37 25.02.2022 (обновлено: 13:08 25.02.2022)
Замглавы МИД ДНР заявил, что жители народных республик хотят мира
Замглавы МИД ДНР Сергей Пересада заявил, что жители народных республик хотят мира
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего
Первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел ЛНР Владиславом Дейнего
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Народ Донбасса хочет мира, заявил первый заместитель министра иностранных дел ДНР Сергей Пересада.
"Народ Донбасса бесконечно благодарен Российской Федерации, президенту Российской Федерации, правительству, парламенту за признание наших республик, за спасение жизней наших детей, наших родителей, наших близких. Мы хотим жить, мы хотим работать, мы хотим мира", - сказал он на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова