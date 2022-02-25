https://ria.ru/20220225/donbass-1774997839.html

Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах

Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах - РИА Новости, 25.02.2022

Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:54

2022-02-25T11:54

2022-02-25T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

авдеевка

павлополь

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населённых пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьнка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/lozovoe-1774993352.html

https://ria.ru/20220225/mariupol-1774981877.html

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авдеевка

павлополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, авдеевка, павлополь, ситуация в днр и лнр