Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1774997839.html
Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах
Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах - РИА Новости, 25.02.2022
Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах
Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:54
2022-02-25T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
авдеевка
павлополь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774987327_0:0:1177:662_1920x0_80_0_0_564273854ebc1dac97067b6e4ac4dc3d.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населённых пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьнка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка", - сказал Басурин.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/lozovoe-1774993352.html
https://ria.ru/20220225/mariupol-1774981877.html
россия
авдеевка
павлополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774987327_79:0:1039:720_1920x0_80_0_0_020bfd350cfddf323887e0c8aec14e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, авдеевка, павлополь, ситуация в днр и лнр
11:54 25.02.2022
 
Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах

Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в районах 11 населенных пунктов

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
Перейти в фотобанк
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населённых пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьнка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка", - сказал Басурин.
Украинские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Лозовое минами запрещенного калибра, заявили в ДНР
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о контроле над населенными пунктами в направлении Мариуполя
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияАвдеевкаПавлопольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала