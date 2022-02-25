Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в 11 районах
Подразделения ДНР подавили огневые точки украинских войск в районах 11 населенных пунктов
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики подавили огневые точки украинских военных в районах 11 населённых пунктов Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Подразделения Народной милиции успешно подавили огневые точки противника в районах населённых пунктов Майорск, Верхнеторецкое, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьнка, Первомайское, Гнутово, Павлополь и Талаковка", - сказал Басурин.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова