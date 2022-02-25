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В ДНР заявили о гибели девяти мирных жителей за девять дней

В ДНР заявили о гибели девяти мирных жителей за девять дней - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили о гибели девяти мирных жителей за девять дней

Девять мирных жителей погибли за девять дней эскалации со стороны украинских военных в Донецкой народной республике, 20 человек получили ранения, сообщает в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:30

2022-02-25T16:30

2022-02-25T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Девять мирных жителей погибли за девять дней эскалации со стороны украинских военных в Донецкой народной республике, 20 человек получили ранения, сообщает в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)"За девять дней эскалации со стороны ВС Украины с 17 февраля по 15.00 25 февраля в ДНР погибли девять мирных жителей, из них трое – сегодня, ранения различной степени тяжести получили 20 мирных жителей, из них пятеро за сегодняшний день", - говорится в сообщении.При этом уточняется, что за последние девять дней повреждено 115 жилых домов, 65 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе три медицинских учреждения, шесть образовательных учреждений, пять объектов критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения.За этот период со стороны украинских войск зафиксировано 544 нарушения режима прекращения огня в Донбассе, всего по ДНР выпущено 7027 боеприпасов различного калибра.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр