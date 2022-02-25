https://ria.ru/20220225/detorozhdenie-1774935739.html

Когда лучше всего рожать ребенка

Назван лучший возраст для рождения ребенка - РИА Новости, 25.02.2022

Когда лучше всего рожать ребенка

Лучший возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет. К такому выводу, как сообщает журнал Maturitas, пришли специалисты из Университета Сеула в Южной Корее. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:00

2022-02-25T04:00

2022-02-25T04:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лучший возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет. К такому выводу, как сообщает журнал Maturitas, пришли специалисты из Университета Сеула в Южной Корее.Эксперты изучили данные четырех тысяч матерей разного возраста. Выяснилось, что в раннем возрасте могут увеличить шанс развития психологических и физических недугов. Рождение детей в более позднем возрасте связано с серьезным испытанием для здоровья матери, предупредили специалисты.Максимальному риску подвергались самые молодые и самые возрастные мамы.Ранее врач акушер-гинеколог Стелла Узденова отметила, что за последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, вырос. Если раньше было больше рожениц до 25 лет, то теперь много женщин, которые значительно старше.Подходящий период для рождения первенца — от 20 до 35 лет. Но и те, кто вышел за эти рамки, вполне могут благополучно родить, объяснила врач.

https://ria.ru/20190321/1551974817.html

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2022

Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, весь мир, дети