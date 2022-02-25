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Когда лучше всего рожать ребенка
Назван лучший возраст для рождения ребенка - РИА Новости, 25.02.2022
Когда лучше всего рожать ребенка
Лучший возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет. К такому выводу, как сообщает журнал Maturitas, пришли специалисты из Университета Сеула в Южной Корее. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лучший возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет. К такому выводу, как сообщает журнал Maturitas, пришли специалисты из Университета Сеула в Южной Корее.Эксперты изучили данные четырех тысяч матерей разного возраста. Выяснилось, что в раннем возрасте могут увеличить шанс развития психологических и физических недугов. Рождение детей в более позднем возрасте связано с серьезным испытанием для здоровья матери, предупредили специалисты.Максимальному риску подвергались самые молодые и самые возрастные мамы.Ранее врач акушер-гинеколог Стелла Узденова отметила, что за последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, вырос. Если раньше было больше рожениц до 25 лет, то теперь много женщин, которые значительно старше.Подходящий период для рождения первенца — от 20 до 35 лет. Но и те, кто вышел за эти рамки, вполне могут благополучно родить, объяснила врач.
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Павел Стуков
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в мире, весь мир, дети
04:00 25.02.2022
 
Назван лучший возраст для рождения ребенка

Корейские ученые выяснили, что лучше всего рожать ребенка в 24—25 лет

© Depositphotos / KlannekeЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Depositphotos / Klanneke
Женщина с ребенком
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Лучший возраст женщины для рождения ребенка – 24-25 лет. К такому выводу, как сообщает журнал Maturitas, пришли специалисты из Университета Сеула в Южной Корее.
Эксперты изучили данные четырех тысяч матерей разного возраста. Выяснилось, что в раннем возрасте могут увеличить шанс развития психологических и физических недугов. Рождение детей в более позднем возрасте связано с серьезным испытанием для здоровья матери, предупредили специалисты.
Максимальному риску подвергались самые молодые и самые возрастные мамы.
Ранее врач акушер-гинеколог Стелла Узденова отметила, что за последние десятилетия возраст женщин, которые рожают первенца, вырос. Если раньше было больше рожениц до 25 лет, то теперь много женщин, которые значительно старше.
Ребенок с синдромом Дауна - РИА Новости, 1920, 21.03.2019
21 марта 2019, 03:38Наука
Названы факторы, влияющие на возможность рождения ребенка с синдромом Дауна
Подходящий период для рождения первенца — от 20 до 35 лет. Но и те, кто вышел за эти рамки, вполне могут благополучно родить, объяснила врач.
Опубликовано: Павел Стуков
 
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