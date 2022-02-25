https://ria.ru/20220225/covid-19-1776881288.html

Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург

Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург - РИА Новости, 06.03.2022

Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург

Любые ограничения со стороны других стран, касающиеся производства вакцины "Спутник V", если они будут, удастся быстро преодолеть за счет собственного... РИА Новости, 06.03.2022

2022-02-25T22:17

2022-02-25T22:17

2022-03-06T08:23

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Любые ограничения со стороны других стран, касающиеся производства вакцины "Спутник V", если они будут, удастся быстро преодолеть за счет собственного потенциала, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Если будут какие-то рестрикции на нас наложены, то мы их очень быстро сейчас преодолеем за счет собственного потенциала", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли для производства "Спутника" какие-то компоненты, которые поставляются из-за рубежа.Он отметил, что в настоящее время любой научный процесс, в том числе, связанный с вакциной, лучше осуществлять в кооперации.

https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, денис логунов, дональд трамп, коронавирус covid-19