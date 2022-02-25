Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220225/covid-19-1776881288.html
Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург
Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург - РИА Новости, 06.03.2022
Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург
Любые ограничения со стороны других стран, касающиеся производства вакцины "Спутник V", если они будут, удастся быстро преодолеть за счет собственного... РИА Новости, 06.03.2022
2022-02-25T22:17
2022-03-06T08:23
распространение коронавируса
общество
денис логунов
дональд трамп
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Любые ограничения со стороны других стран, касающиеся производства вакцины "Спутник V", если они будут, удастся быстро преодолеть за счет собственного потенциала, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Если будут какие-то рестрикции на нас наложены, то мы их очень быстро сейчас преодолеем за счет собственного потенциала", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли для производства "Спутника" какие-то компоненты, которые поставляются из-за рубежа.Он отметил, что в настоящее время любой научный процесс, в том числе, связанный с вакциной, лучше осуществлять в кооперации.
https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_7f38b39829b79a66b33b53957627eae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, денис логунов, дональд трамп, коронавирус covid-19
22:17 25.02.2022 (обновлено: 08:23 06.03.2022)
 
Любые санкции, касающиеся "Спутника V", быстро преодолеют, уверен Гинцбург

Гинцбург: любые санкции, касающиеся производства "Спутника V", быстро преодолеют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Гинцбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Любые ограничения со стороны других стран, касающиеся производства вакцины "Спутник V", если они будут, удастся быстро преодолеть за счет собственного потенциала, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если будут какие-то рестрикции на нас наложены, то мы их очень быстро сейчас преодолеем за счет собственного потенциала", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, нужны ли для производства "Спутника" какие-то компоненты, которые поставляются из-за рубежа.
Он отметил, что в настоящее время любой научный процесс, в том числе, связанный с вакциной, лучше осуществлять в кооперации.
Коронавирусная инфекция станет управляемой – главврач московской 52-й больницы Лысенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 06:53Распространение коронавируса
При массовой вакцинации коронавирус станет управляемым, заявила врач
 
Распространение коронавирусаОбществоДенис ЛогуновДональд ТрампКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала