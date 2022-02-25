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В МИД Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев

В МИД Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев - РИА Новости, 25.02.2022

В МИД Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев

В МИД ФРГ заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится "под наблюдением", заявила на брифинге в Берлин представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:47

2022-02-25T13:47

2022-02-25T14:06

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится "под наблюдением", заявила на брифинге в Берлин представитель МИД ФРГ Андреа Зассе."Нам совершенно ясно, как развивается ситуация для людей, есть движение при участии очень многих людей, которые пытаются спастись из региона ведения боевых действий, это в том числе граждане Германии, граждане других стран – не только Украины, но и Белоруссии. Мы несем ответственность как правительство Германии, в первую очередь за граждан Германии", - сказала Зассе, добавив, что "мы наблюдаем за ситуацией, ситуация означает не только положение с развитием военных действий на Украине, но и ситуация, связанная с ролью, которую сыграла Белоруссия".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, белоруссия, украина