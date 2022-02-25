13:47 25.02.2022 (обновлено: 14:06 25.02.2022)
В МИД Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев
МИД Германии: с Украины хлынул поток беженцев, за ситуацией наблюдают
Украинские беженцы на границе
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. В МИД ФРГ заявили, что с Украины хлынул поток беженцев, ситуация находится "под наблюдением", заявила на брифинге в Берлин представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Нам совершенно ясно, как развивается ситуация для людей, есть движение при участии очень многих людей, которые пытаются спастись из региона ведения боевых действий, это в том числе граждане Германии, граждане других стран – не только Украины, но и Белоруссии. Мы несем ответственность как правительство Германии, в первую очередь за граждан Германии", - сказала Зассе, добавив, что "мы наблюдаем за ситуацией, ситуация означает не только положение с развитием военных действий на Украине, но и ситуация, связанная с ролью, которую сыграла Белоруссия".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова