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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775037925.html
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам - РИА Новости, 25.02.2022
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам
Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:46
2022-02-25T14:09
в мире
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
мид германии
россия
польша
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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Глава МИД ФРГ уже высказалась о подготовке возможного приема беженцев, сейчас исходим из того, что прежде всего Польша, как соседняя страна, станет их первым адресом. Мы знаем это из опыта крымского кризиса. Правительство ФРГ, МВД предложило масштабную помощь для этого случая, кроме того, координируемые ЕС механизмы поддержки, что касается гуманитарной помощи, также запущены для конкретной помощи Украине", - сказал Хебештрайт.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина, мид германии, россия, польша, германия, донбасс, беженцы
13:46 25.02.2022 (обновлено: 14:09 25.02.2022)
 
Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам

Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Глава МИД ФРГ уже высказалась о подготовке возможного приема беженцев, сейчас исходим из того, что прежде всего Польша, как соседняя страна, станет их первым адресом. Мы знаем это из опыта крымского кризиса. Правительство ФРГ, МВД предложило масштабную помощь для этого случая, кроме того, координируемые ЕС механизмы поддержки, что касается гуманитарной помощи, также запущены для конкретной помощи Украине", - сказал Хебештрайт.
Украинские беженцы на границе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД Германии заявили о хлынувшем с Украины потоке беженцев
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 02:16
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаМИД ГерманииРоссияПольшаГерманияДонбассБеженцы
 
 
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