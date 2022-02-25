https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775037925.html

Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам

Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам - РИА Новости, 25.02.2022

Германия усилит поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам

Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:46

2022-02-25T13:46

2022-02-25T14:09

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обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Германия усилит гуманитарную поддержку соседних с Украиной стран для помощи беженцам, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Глава МИД ФРГ уже высказалась о подготовке возможного приема беженцев, сейчас исходим из того, что прежде всего Польша, как соседняя страна, станет их первым адресом. Мы знаем это из опыта крымского кризиса. Правительство ФРГ, МВД предложило масштабную помощь для этого случая, кроме того, координируемые ЕС механизмы поддержки, что касается гуманитарной помощи, также запущены для конкретной помощи Украине", - сказал Хебештрайт.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775038065.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774932441.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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