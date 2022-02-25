https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774949891.html

Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев из Донбасса

Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022

Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев из Донбасса

Новосибирская область готова принять 1200 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовлено восемь мест временного размещения – это... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:46

2022-02-25T08:46

2022-02-25T08:46

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Новосибирская область готова принять 1200 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, для них подготовлено восемь мест временного размещения – это санатории, детские лагеря, гостиницы, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Сергей Нелюбов."Мы проработали возможности приема в общей сложности на 1200 человек. Как правило, это загородные оздоровительные лагеря, гостиницы и санатории. Мы проработали полный алгоритм взаимодействия всех структур и ведомств, которые участвуют в этом процессе", - сказал он, уточнив, что речь идет о восьми местах размещения.В первую очередь, подготовлены условия для обучения школьников, а дети дошкольного возраста будут обеспечены местами в детских садах. Вопросы по каждому ребенку будут решаться в индивидуальном порядке. Также даны распоряжения по медицинскому обеспечению людей. Минтруда и соцразвития региона организовало телефон горячей линии для беженцев."Сегодня мы можем констатировать, что готовность нашего региона к встрече соотечественников для их пребывания здесь проработана. Мы также понимаем, что, помимо организованного приезда, люди могут приехать частным образом. Буквально вчера к нам приехала семья из ДНР, и сегодня соответствующие структуры занимаются, чтобы оказать ей необходимую помощь", - сказал чиновник.Пока у властей региона нет информации о централизованном прибытии первых беженцев из ДНР и ЛНР, но ситуация может измениться каждый час - и все структуры находятся в режиме постоянной готовности, отметил Нелюбов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

https://ria.ru/20220223/donbass-1774507292.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество