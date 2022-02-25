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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775177469.html
Лукашенко заявил, что Запад отвел военных от границы с Белоруссией
Лукашенко заявил, что Запад отвел военных от границы с Белоруссией - РИА Новости, 25.02.2022
Лукашенко заявил, что Запад отвел военных от границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после его заявления, что Минск не позволит стрелять русским в спину, Запад отвел своих военных дальше от... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:24
2022-02-25T23:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
литва
нато
польша
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после его заявления, что Минск не позволит стрелять русским в спину, Запад отвел своих военных дальше от границы с республикой.В конце января госсекретарь совбеза Александр Вольфович заявлял, что в приграничные с Белоруссией районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тысяч военных. Кроме того, на территории этих государств находятся более 10 тысяч военных НАТО. В четверг на совещании с военными, проведенном на фоне российской спецоперации на Украине, Лукашенко заявил, что Минск не собирается втягиваться в "войну", но окажет поддержку России в рамках союзнических отношений. Он подчеркнул, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину РФ после начала конфликта с Украиной, но Минск выработал ответ на это."Я специально заявил, что так не получится, мы вам не позволим пройти через Беларусь, мы будем с вами воевать, если вы позволите стрелять русским в спину. Вот наше участие в этой операции. Но это – и защита наших рубежей. Мы же не можем поляков запустить сюда, на территорию… Вчера после этого заявления уже военные доложили: отвели от нашей границы все войска, и американцев тоже. Они вообще в третьем эшелоне держатся: "Чего мы воевать здесь будем?" - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире."Операция – вещь многоплановая: кто-то идет в авангарде, кто-то идет в обозе, кто-то обеспечивает. Наше участие – обеспечить, чтобы русским не стреляли в спину. Потому что у поляков и литовцев, это американцев база, был замысел один – пройти через Беларусь, прежде всего, воздушным коридором, и нанести удар в спину россиянам, которые будут проводить эту операцию… Наше участие в этой операции – вылечить людей, спасти людей, помочь", - сказал белорусский президент. Лукашенко заявил, что получил такие данные еще до начала операции.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, литва, нато, польша
22:24 25.02.2022 (обновлено: 23:10 25.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что Запад отвел военных от границы с Белоруссией

Лукашенко заявил, что Запад отвел военных дальше от границы с Белоруссией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что после его заявления, что Минск не позволит стрелять русским в спину, Запад отвел своих военных дальше от границы с республикой.
В конце января госсекретарь совбеза Александр Вольфович заявлял, что в приграничные с Белоруссией районы в Польше и странах Балтии дополнительно переброшены около 30 тысяч военных. Кроме того, на территории этих государств находятся более 10 тысяч военных НАТО. В четверг на совещании с военными, проведенном на фоне российской спецоперации на Украине, Лукашенко заявил, что Минск не собирается втягиваться в "войну", но окажет поддержку России в рамках союзнических отношений. Он подчеркнул, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину РФ после начала конфликта с Украиной, но Минск выработал ответ на это.
"Я специально заявил, что так не получится, мы вам не позволим пройти через Беларусь, мы будем с вами воевать, если вы позволите стрелять русским в спину. Вот наше участие в этой операции. Но это – и защита наших рубежей. Мы же не можем поляков запустить сюда, на территорию… Вчера после этого заявления уже военные доложили: отвели от нашей границы все войска, и американцев тоже. Они вообще в третьем эшелоне держатся: "Чего мы воевать здесь будем?" - сказал в пятницу Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Отрывок показал телеканал "Беларусь 1" в вечернем эфире.
"Операция – вещь многоплановая: кто-то идет в авангарде, кто-то идет в обозе, кто-то обеспечивает. Наше участие – обеспечить, чтобы русским не стреляли в спину. Потому что у поляков и литовцев, это американцев база, был замысел один – пройти через Беларусь, прежде всего, воздушным коридором, и нанести удар в спину россиянам, которые будут проводить эту операцию… Наше участие в этой операции – вылечить людей, спасти людей, помочь", - сказал белорусский президент. Лукашенко заявил, что получил такие данные еще до начала операции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 22:16
Лукашенко заявил, что ни Минск, ни Москва не боятся западных санкций
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Давид Андриясов
 
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