https://ria.ru/20220225/bank-1775067032.html

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных - РИА Новости, 25.02.2022

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных

Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:07

2022-02-25T15:07

2022-02-25T15:43

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открытие (банк)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы, при этом у всего банковского сообщества достаточно ликвидности, ограничений на снятие наличных нет, говорится в совместном заявлении банков."В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - заявили банки."Все банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - подчеркивается в совместном заявлении.Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".

https://ria.ru/20220225/banki-1775072400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/sanktsii-1775064865.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сбер, втб, альфа-банк, открытие (банк)