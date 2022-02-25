15:07 25.02.2022 (обновлено: 15:43 25.02.2022)
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" заявили об отсутствии ограничений на снятие наличных
Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы, при этом у всего банковского сообщества достаточно ликвидности, ограничений на снятие наличных нет, говорится в совместном заявлении банков.
"В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - заявили банки.
"Все банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - подчеркивается в совместном заявлении.
В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
Опубликовано: Варвара Скокшина