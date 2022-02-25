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Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных - РИА Новости, 25.02.2022
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:07
2022-02-25T15:43
экономика
россия
сбер
втб
альфа-банк
открытие (банк)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы, при этом у всего банковского сообщества достаточно ликвидности, ограничений на снятие наличных нет, говорится в совместном заявлении банков."В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - заявили банки."Все банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - подчеркивается в совместном заявлении.Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
https://ria.ru/20220225/banki-1775072400.html
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Варвара Скокшина
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экономика, россия, сбер, втб, альфа-банк, открытие (банк)
15:07 25.02.2022 (обновлено: 15:43 25.02.2022)
 
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" не ограничивали снятие наличных

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" заявили об отсутствии ограничений на снятие наличных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Банком России работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы, при этом у всего банковского сообщества достаточно ликвидности, ограничений на снятие наличных нет, говорится в совместном заявлении банков.
"В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно", - заявили банки.
"Все банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - подчеркивается в совместном заявлении.
Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:20
Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призвали доверять официальной информации
В частности, под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран, попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и банк "Открытие". В отношении Сбербанка были введены другие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Кроме того, против РФ ввели ограничения на привлечение российскими компаниями и банками долгового и акционерного капитала. В частности, американским инвесторам запрещено покупать новые облигации сроком обращения более 14 дней и акции Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:00В мире
Еврокомиссар допустил введение новых санкций против России
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
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