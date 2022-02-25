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ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР
Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:36
2022-02-25T19:36
2022-02-25T19:48
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).Жителей соседнего города Горловка призвали запастись водой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, днр
19:36 25.02.2022 (обновлено: 19:48 25.02.2022)
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР
В ДНР сообщили об атаке насосной подстанции в Майорске со стороны ВСУ