https://ria.ru/20220225/ataka-1775151669.html

ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР

ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР

Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:36

2022-02-25T19:36

2022-02-25T19:48

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).Жителей соседнего города Горловка призвали запастись водой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, донбасс, украина, днр