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ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР
Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:36
2022-02-25T19:48
в мире
донбасс
украина
днр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).Жителей соседнего города Горловка призвали запастись водой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Тоноян
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в мире, донбасс, украина, днр
19:36 25.02.2022 (обновлено: 19:48 25.02.2022)
 
ВСУ атаковали насосную подстанцию в Майорске, сообщили в ДНР

В ДНР сообщили об атаке насосной подстанции в Майорске со стороны ВСУ

© Aleksey FilippovУкраинские военные на линии соприкосновения в Донбассе
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе
© Aleksey Filippov
Украинские военные на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали подстанцию, питавшую третий подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, в результате остановлены насосы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
"Вооруженные формирования Украины атаковали подстанцию, питавшую 3 подъем канала "Северский Донец - Донбасс" в Майорске, насосы остановлены", - говорится в сообщении.
Жителей соседнего города Горловка призвали запастись водой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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