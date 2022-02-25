https://ria.ru/20220225/aeroflot-1774692798.html

Авиакомпания "Аэрофлот"

Авиакомпания "Аэрофлот" - РИА Новости, 25.02.2022

Авиакомпания "Аэрофлот"

"Аэрофлот" является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира, а также одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Авиакомпания РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:26

2022-02-25T00:26

2022-02-25T00:26

справки

аэрофлот

россия

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"Аэрофлот" является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира, а также одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Авиакомпания ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота "Добролет", основанного 17 марта 1923 года. Общество было создано, как отмечалось в его уставе, "для развития гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздушных линий для перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэросъемки и иных отраслей применения воздушного флота на основе отечественной авиапромышленности…". В 1930 году "Добролет" был преобразован во Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. 25 февраля 1932 года объединение реорганизовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а 26 марта того же года Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование "Аэрофлот". В международных воздушных сообщениях "Аэрофлот" выступал как единое и самостоятельное авиационное предприятие ("Аэрофлот"), являвшееся юридическим лицом. В 1989 году он вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IАТА). Пик перевозок в Советском Союзе относится к концу 1980-х годов, когда "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около трех миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%. В 1991 году после распада СССР и провозглашения Россией суверенитета гражданская авиация страны была преобразована в самостоятельные предприятия отдельных регионов Российской Федерации и других стран СНГ. "Аэрофлот" стал одной из нескольких сотен авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации. В июне 1991 года было образовано производственно-коммерческое объединение (ПКО) "Аэрофлот – советские авиалинии", а в 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии". В 1993 году в соответствии с постановлением правительства РФ ПКО "Аэрофлот – советские авиалинии", Центральное управление международных воздушных сообщений, Международный аэропорт Шереметьево, Международное коммерческое управление гражданской авиации (ГА), Шереметьевское авиационно-техническое предприятие, Центр международных расчетов ГА и дочерняя авиакомпания "Московские воздушные линии" были реорганизованы в ОАО "Аэрофлот – российские международные авиалинии". В 1994 году "Аэрофлот" был зарегистрирован как открытое акционерное общество. За ним сохранились юридические права на торговую марку. В 2000 году компания переименована в "Аэрофлот – российские авиалинии". В апреле 2006 года она стала членом глобального авиационного альянса SkyTeam, с 2011 года – грузовой структуры альянса SkyTeam Cargo. С 1 июля 2015 года в соответствии с требованиями законодательства РФ компания сменила наименование организационно-правовой формы на публичное акционерное общество (публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии", сокращенно – ПАО "Аэрофлот"). Крупнейшим держателем пакета акций ПАО "Аэрофлот" является Российская Федерация.Ей принадлежит 57,3% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении находится 40,7% от общего количества обыкновенных акций. Акции ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" торгуются на Московской бирже под символом AFLT. За пределами РФ акции компании обращаются на внебиржевом рынке Франкфуртской фондовой биржи в виде глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций. Председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот" – Виталий Савельев. Генеральный директор ПАО "Аэрофлот", председатель правления – Михаил Полубояринов. В 2011 году, когда правительство РФ приняло решение передать под управление "Аэрофлота" ряд региональных авиакомпаний, была основана Группа "Аэрофлот" – один из крупнейших авиационных холдингов в мире. В 2015 году Совет директоров группы принял решение о создании единого регионального перевозчика под названием "Россия" в результате объединения нескольких региональных компаний. В настоящее время в Группу "Аэрофлот" входят авиакомпания "Россия", которая работает на туристическом рынке, а также выполняет социально значимые перевозки, в том числе на Дальний Восток; авиакомпания "Победа" – классический лоукостер (авиакомпания c дешевыми билетами, летающая на сравнительно небольшие расстояния); Акционерное общество "Шеротель", которое ведет хозяйственную деятельность по управлению и эксплуатации в международном аэропорту Шереметьево (Химки, Московская область,) гостиницы под торговым знаком Новотель / Novotel; Акционерное общество "Аэромар" – компания по производству питания для авиапассажиров; ОАО "А-Техникс" – провайдер услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов; частное профессиональное образовательное учреждение "Авиационная школа Аэрофлота" и ООО "Аэрофлот – Финанс". "Аэрофлот" базируется в аэропорту Шереметьево. В России авиакомпания имеет пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Перми и Владивостоке. ПАО "Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парков в мире. По состоянию на 31 января 2022 года парк воздушных судов компании насчитывал 186 авиалайнеров – самолеты семейства Airbus А320, А330, А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER, а также отечественные воздушные суда Superjet 100. В 2020 году в парк ПАО "Аэрофлот" начали поступать новые широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A350-900 – самые современные среди дальнемагистральных самолетов, а в 2021 году – новые среднемагистральные самолеты Airbus A320/321neo. Парк Группы "Аэрофлот" насчитывает 356 воздушных судов. "Аэрофлот" пока единственный российский авиаперевозчик, предоставляющий доступ к высокоскоростному интернету на борту. Возможность платно выйти в интернет по сети Wi-Fi дополняет функционал бесплатной системы развлечений компании. В 2021 году "Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 своих самолетах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании. В перспективе "Аэрофлот" планирует оснастить системой широкополосного доступа в интернет весь парк воздушных судов. В 2021 году "Аэрофлот" перевез свыше 21,4 миллиона человек и около 187,2 тысяч тонн грузов и почты, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" – свыше 45,8 миллиона человек и около 298,4 тысячи тонн грузов и почты. По пассажиропотоку Группа "Аэрофлот" входит в топ-20 авиационных холдингов по версии двух наиболее авторитетных в мире ресурсов по тематике авиабизнеса – американского Air Transport World и британского Flight Airline Business. "Аэрофлот" обладает множеством наград и премий, среди них девять премий Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", две премии ассоциации APEX "Выбор пассажиров", Национальная авиационная премия "Крылья России". Кроме того, мобильное приложение "Аэрофлота" признано лучшим приложением 2017 года и удостоено престижной премии TAdviser IT-PRIZE. "Аэрофлот" играет активную роль в жизни общества, оказывает постоянную поддержку благотворительным организациям и содействует проведению социально значимых акций.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, аэрофлот, россия