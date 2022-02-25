Авиакомпания "Аэрофлот"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
"Аэрофлот" является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира, а также одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Авиакомпания ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота "Добролет", основанного 17 марта 1923 года.
Авиакомпания ведет свою родословную от Российского акционерного общества Добровольного воздушного флота "Добролет", основанного 17 марта 1923 года.
Общество было создано, как отмечалось в его уставе, "для развития гражданского воздушного флота в пределах СССР путем организации воздушных линий для перевозки пассажиров, почты и грузов, производства аэросъемки и иных отраслей применения воздушного флота на основе отечественной авиапромышленности…".
В 1930 году "Добролет" был преобразован во Всесоюзное объединение Гражданского воздушного флота при Совете труда и обороны. 25 февраля 1932 года объединение реорганизовали в Главное управление Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) при Совете Народных Комиссаров СССР, а 26 марта того же года Гражданскому воздушному флоту СССР было присвоено сокращенное наименование "Аэрофлот".
Пик перевозок в Советском Союзе относится к концу 1980-х годов, когда "Аэрофлот" перевозил ежегодно более 120 миллионов пассажиров, около трех миллионов тонн грузов, свыше 400 тысяч тонн почты. На долю воздушного транспорта приходилось до 20% общего пассажиропотока, а на дальних магистралях (четыре тысячи километров и более) – свыше 80%.
В 1991 году после распада СССР и провозглашения Россией суверенитета гражданская авиация страны была преобразована в самостоятельные предприятия отдельных регионов Российской Федерации и других стран СНГ.
"Аэрофлот" стал одной из нескольких сотен авиакомпаний и производственных объединений гражданской авиации. В июне 1991 года было образовано производственно-коммерческое объединение (ПКО) "Аэрофлот – советские авиалинии", а в 1992 году создано АО "Аэрофлот – российские международные авиалинии".
В 1993 году в соответствии с постановлением правительства РФ ПКО "Аэрофлот – советские авиалинии", Центральное управление международных воздушных сообщений, Международный аэропорт Шереметьево, Международное коммерческое управление гражданской авиации (ГА), Шереметьевское авиационно-техническое предприятие, Центр международных расчетов ГА и дочерняя авиакомпания "Московские воздушные линии" были реорганизованы в ОАО "Аэрофлот – российские международные авиалинии".
В 1994 году "Аэрофлот" был зарегистрирован как открытое акционерное общество.
За ним сохранились юридические права на торговую марку. В 2000 году компания переименована в "Аэрофлот – российские авиалинии". В апреле 2006 года она стала членом глобального авиационного альянса SkyTeam, с 2011 года – грузовой структуры альянса SkyTeam Cargo.
С 1 июля 2015 года в соответствии с требованиями законодательства РФ компания сменила наименование организационно-правовой формы на публичное акционерное общество (публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии", сокращенно – ПАО "Аэрофлот").
Крупнейшим держателем пакета акций ПАО "Аэрофлот" является Российская Федерация.
Ей принадлежит 57,3% от общего количества обыкновенных акций компании. В свободном обращении находится 40,7% от общего количества обыкновенных акций.
Акции ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" торгуются на Московской бирже под символом AFLT. За пределами РФ акции компании обращаются на внебиржевом рынке Франкфуртской фондовой биржи в виде глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций.
Председатель Совета директоров ПАО "Аэрофлот" – Виталий Савельев.
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот", председатель правления – Михаил Полубояринов.
В 2011 году, когда правительство РФ приняло решение передать под управление "Аэрофлота" ряд региональных авиакомпаний, была основана Группа "Аэрофлот" – один из крупнейших авиационных холдингов в мире. В 2015 году Совет директоров группы принял решение о создании единого регионального перевозчика под названием "Россия" в результате объединения нескольких региональных компаний.
В настоящее время в Группу "Аэрофлот" входят авиакомпания "Россия", которая работает на туристическом рынке, а также выполняет социально значимые перевозки, в том числе на Дальний Восток; авиакомпания "Победа" – классический лоукостер (авиакомпания c дешевыми билетами, летающая на сравнительно небольшие расстояния); Акционерное общество "Шеротель", которое ведет хозяйственную деятельность по управлению и эксплуатации в международном аэропорту Шереметьево (Химки, Московская область,) гостиницы под торговым знаком Новотель / Novotel; Акционерное общество "Аэромар" – компания по производству питания для авиапассажиров; ОАО "А-Техникс" – провайдер услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов; частное профессиональное образовательное учреждение "Авиационная школа Аэрофлота" и ООО "Аэрофлот – Финанс".
"Аэрофлот" базируется в аэропорту Шереметьево. В России авиакомпания имеет пять филиалов: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Перми и Владивостоке.
ПАО "Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парков в мире. По состоянию на 31 января 2022 года парк воздушных судов компании насчитывал 186 авиалайнеров – самолеты семейства Airbus А320, А330, А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER, а также отечественные воздушные суда Superjet 100. В 2020 году в парк ПАО "Аэрофлот" начали поступать новые широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A350-900 – самые современные среди дальнемагистральных самолетов, а в 2021 году – новые среднемагистральные самолеты Airbus A320/321neo. Парк Группы "Аэрофлот" насчитывает 356 воздушных судов.
ПАО "Аэрофлот" обладает одним из самых молодых самолетных парков в мире. По состоянию на 31 января 2022 года парк воздушных судов компании насчитывал 186 авиалайнеров – самолеты семейства Airbus А320, А330, А350, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER, а также отечественные воздушные суда Superjet 100. В 2020 году в парк ПАО "Аэрофлот" начали поступать новые широкофюзеляжные воздушные суда Airbus A350-900 – самые современные среди дальнемагистральных самолетов, а в 2021 году – новые среднемагистральные самолеты Airbus A320/321neo. Парк Группы "Аэрофлот" насчитывает 356 воздушных судов.
"Аэрофлот" пока единственный российский авиаперевозчик, предоставляющий доступ к высокоскоростному интернету на борту. Возможность платно выйти в интернет по сети Wi-Fi дополняет функционал бесплатной системы развлечений компании. В 2021 году "Аэрофлот" обеспечил доступ к платному интернету на 34 своих самолетах Airbus семейства А350, А320neo и А320ceo. Сервис также появится на семи новейших лайнерах A350, которые в 2022 году пополнят парк авиакомпании. В перспективе "Аэрофлот" планирует оснастить системой широкополосного доступа в интернет весь парк воздушных судов.
В 2021 году "Аэрофлот" перевез свыше 21,4 миллиона человек и около 187,2 тысяч тонн грузов и почты, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" – свыше 45,8 миллиона человек и около 298,4 тысячи тонн грузов и почты.
По пассажиропотоку Группа "Аэрофлот" входит в топ-20 авиационных холдингов по версии двух наиболее авторитетных в мире ресурсов по тематике авиабизнеса – американского Air Transport World и британского Flight Airline Business.
"Аэрофлот" обладает множеством наград и премий, среди них девять премий Skytrax World Airline Awards в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", две премии ассоциации APEX "Выбор пассажиров", Национальная авиационная премия "Крылья России". Кроме того, мобильное приложение "Аэрофлота" признано лучшим приложением 2017 года и удостоено престижной премии TAdviser IT-PRIZE.
"Аэрофлот" играет активную роль в жизни общества, оказывает постоянную поддержку благотворительным организациям и содействует проведению социально значимых акций.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Опубликовано: Артем Смирнов