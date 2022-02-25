https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
Адыгея вошла в число десяти регионов-лидеров по строительству жилья
Адыгея вошла в число десяти регионов-лидеров по строительству жилья - РИА Новости, 25.02.2022
Адыгея вошла в число десяти регионов-лидеров по строительству жилья
Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров по строительству жилья и планирует в дальнейшем использовать все инструменты для комплексного развития застраиваемых... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:42
2022-02-25T15:42
2022-02-25T15:42
республика адыгея
марат хуснуллин
мурат кумпилов
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 25 фев – РИА Новости. Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров по строительству жилья и планирует в дальнейшем использовать все инструменты для комплексного развития застраиваемых территорий, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров в строительстве жилья и его вводе на душу населения за последние три года. К такому выводу пришли аналитики Минстроя РФ", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сказанные на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.Отмечается, что результата удалось добиться благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", по которому к 2030 году в Адыгее необходимо ввести более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своём аккаунте в Instagram отметил, что упор делается на комплексное развитие территорий, где одновременно с жилищным строительством планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости."Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 га, где планируется построить 1,417 миллиона квадратных метров жилья. Для достижения этой цели мы намерены эффективно использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром", – написал Кумпилов.Он также сообщил, что поручил принять меры по предотвращению нарушений при предоставлении земельных участков под строительство, и проработать вопрос создания единого архитектурного облика муниципалитетов и формирования комфортной городской среды.
https://ria.ru/20220203/ozon-1770949487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, мурат кумпилов, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика адыгея
КРАСНОДАР, 25 фев – РИА Новости. Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров по строительству жилья и планирует в дальнейшем использовать все инструменты для комплексного развития застраиваемых территорий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Адыгея вошла в число 10 регионов-лидеров в строительстве жилья и его вводе на душу населения за последние три года. К такому выводу пришли аналитики Минстроя
РФ", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
, сказанные на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации
.
Отмечается, что результата удалось добиться благодаря реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", по которому к 2030 году в Адыгее необходимо ввести более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
в своём аккаунте в Instagram отметил, что упор делается на комплексное развитие территорий, где одновременно с жилищным строительством планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости.
"Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 га, где планируется построить 1,417 миллиона квадратных метров жилья. Для достижения этой цели мы намерены эффективно использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром", – написал Кумпилов.
Он также сообщил, что поручил принять меры по предотвращению нарушений при предоставлении земельных участков под строительство, и проработать вопрос создания единого архитектурного облика муниципалитетов и формирования комфортной городской среды.