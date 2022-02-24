https://ria.ru/20220224/zyuganov-1774796657.html

Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью

Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью - РИА Новости, 24.02.2022

Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:52

2022-02-24T15:52

2022-02-24T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

василий небензя

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть за стол переговоров со всеми сторонами на Украине.Зюганов был внесен в санкционный список ЕС, его обвиняют в подрыве суверенитета Украины из-за голосования в Госдуме о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР."Большей глупости трудно себе представить. Не понимаю ни ЕС, ни европейцев, зачем им идти по пути вражды со страной, с которой им придется жить всегда? Никакого смысла в этом нет. Им же хочется санкции (применить) и прочее", - сообщил лидер КПРФ. Зюганов призвал все стороны сесть за стол переговоров, а ЕС - не танцевать под дудку американских "црушников".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20210802/sanktsii-1743981030.html

https://ria.ru/20220224/zakharova-1774651178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, василий небензя, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, кпрф, оон, россия