Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью
Лидер КПРФ Зюганов назвал решение Евросоюза ввести против него санкции глупостью
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть за стол переговоров со всеми сторонами на Украине.
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"Большей глупости трудно себе представить. Не понимаю ни ЕС, ни европейцев, зачем им идти по пути вражды со страной, с которой им придется жить всегда? Никакого смысла в этом нет. Им же хочется санкции (применить) и прочее", - сообщил лидер КПРФ. Зюганов призвал все стороны сесть за стол переговоров, а ЕС - не танцевать под дудку американских "црушников".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Ольга Маркова