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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zyuganov-1774796657.html
Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью
Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью - РИА Новости, 24.02.2022
Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:52
2022-02-24T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
василий небензя
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть за стол переговоров со всеми сторонами на Украине.Зюганов был внесен в санкционный список ЕС, его обвиняют в подрыве суверенитета Украины из-за голосования в Госдуме о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР."Большей глупости трудно себе представить. Не понимаю ни ЕС, ни европейцев, зачем им идти по пути вражды со страной, с которой им придется жить всегда? Никакого смысла в этом нет. Им же хочется санкции (применить) и прочее", - сообщил лидер КПРФ. Зюганов призвал все стороны сесть за стол переговоров, а ЕС - не танцевать под дудку американских "црушников".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/sanktsii-1743981030.html
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774651178.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, василий небензя, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, кпрф, оон, россия
15:52 24.02.2022
 
Зюганов назвал решение ЕС ввести против него санкции глупостью

Лидер КПРФ Зюганов назвал решение Евросоюза ввести против него санкции глупостью

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что считает глупостью решение ЕС о введении против него санкций, по его словам, политикам Евросоюза нужно сесть за стол переговоров со всеми сторонами на Украине.
Зюганов был внесен в санкционный список ЕС, его обвиняют в подрыве суверенитета Украины из-за голосования в Госдуме о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа 2021, 12:56
Нарышкин прокомментировал свое попадание в западные санкционные списки
"Большей глупости трудно себе представить. Не понимаю ни ЕС, ни европейцев, зачем им идти по пути вражды со страной, с которой им придется жить всегда? Никакого смысла в этом нет. Им же хочется санкции (применить) и прочее", - сообщил лидер КПРФ. Зюганов призвал все стороны сесть за стол переговоров, а ЕС - не танцевать под дудку американских "црушников".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВасилий НебензяВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФКПРФООНРоссия
 
 
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