https://ria.ru/20220224/zvonki-1774771740.html

Число звонков в службу 122 снизилось на 40%, заявил Чернышенко

Число звонков в службу 122 снизилось на 40%, заявил Чернышенко - РИА Новости, 24.02.2022

Число звонков в службу 122 снизилось на 40%, заявил Чернышенко

Пик нагрузки на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса в большинстве российских регионов пройден, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:40

2022-02-24T14:40

2022-02-24T14:40

распространение коронавируса

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

ано "национальные приоритеты"

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пик нагрузки на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса в большинстве российских регионов пройден, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по организации работы колл-центров единой службы. По его словам, в целом по стране за последнюю неделю число звонков в службу снизилось на 40%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера."В большинстве регионов пик нагрузки на службу 122 пройден, но нужно работать с первичным звеном. Операторы колл-центров принимают звонки и их маршрутизируют. Но на уровне поликлиник могут возникать сбои, и человек не всегда оперативно получает нужную услугу. В целом по стране за последнюю неделю число звонков на 122 снизилось на 40% и составило чуть более 2,15 миллиона", - говорится в сообщении.Чернышенко отметил, что наибольшее влияние на снижение показателя оказало сокращение обращений по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, а в 82 регионах среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. "Но, несмотря на стабилизацию ситуации и следование нашим нормативам, в регионах случаются разовые сбои. Технические специалисты на местах стараются оперативно их отработать и решить проблемы в течение пары часов", - подчеркнул Чернышенко.Он отметил, что ОНФ постоянно отслеживает ситуацию в каждом субъекте страны и направляет свои данные в координационный центр правительства, а за счет привлечения волонтёров и студентов-медиков удалось практически полностью укомплектовать штат службы 122. По данным ОНФ, в колл-центрах работают свыше 4 тысяч волонтеров "Мы вместе", в медучреждениях – свыше 13,3 тысячи.Вице-премьер также поднял вопрос о работе сервиса оформления сертификатов по анализам на антитела через портал "Госуслуги", начавшего работу 21 февраля."Желающих оформить такой сертификат с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день на основании анализа на антитела россиянам выдано уже 95 тысяч сертификатов. Прошу Минцифры совместно с АНО "Национальные приоритеты" оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан по его оформлению, вести разъяснительную работу", - сказал Чернышенко.

https://ria.ru/20220207/bolnichnyy-1771449202.html

https://ria.ru/20220201/zdravookhranenie-1770413540.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, ано "национальные приоритеты", общероссийский народный фронт, дмитрий чернышенко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество