Число звонков в службу 122 снизилось на 40%, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: число звонков в службу 122 снизилось за последнюю неделю на 40%
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пик нагрузки на бесплатную горячую линию 122 по вопросам коронавируса в большинстве российских регионов пройден, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по организации работы колл-центров единой службы. По его словам, в целом по стране за последнюю неделю число звонков в службу снизилось на 40%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
"В большинстве регионов пик нагрузки на службу 122 пройден, но нужно работать с первичным звеном. Операторы колл-центров принимают звонки и их маршрутизируют. Но на уровне поликлиник могут возникать сбои, и человек не всегда оперативно получает нужную услугу. В целом по стране за последнюю неделю число звонков на 122 снизилось на 40% и составило чуть более 2,15 миллиона", - говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что наибольшее влияние на снижение показателя оказало сокращение обращений по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, а в 82 регионах среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. "Но, несмотря на стабилизацию ситуации и следование нашим нормативам, в регионах случаются разовые сбои. Технические специалисты на местах стараются оперативно их отработать и решить проблемы в течение пары часов", - подчеркнул Чернышенко.
Он отметил, что ОНФ постоянно отслеживает ситуацию в каждом субъекте страны и направляет свои данные в координационный центр правительства, а за счет привлечения волонтёров и студентов-медиков удалось практически полностью укомплектовать штат службы 122. По данным ОНФ, в колл-центрах работают свыше 4 тысяч волонтеров "Мы вместе", в медучреждениях – свыше 13,3 тысячи.
Вице-премьер также поднял вопрос о работе сервиса оформления сертификатов по анализам на антитела через портал "Госуслуги", начавшего работу 21 февраля.
"Желающих оформить такой сертификат с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день на основании анализа на антитела россиянам выдано уже 95 тысяч сертификатов. Прошу Минцифры совместно с АНО "Национальные приоритеты" оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан по его оформлению, вести разъяснительную работу", - сказал Чернышенко.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев