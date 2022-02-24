Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский призвал действовать на Украине жестко и четко
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко.
"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко", - заявил Чернышов на подходе.
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Также он прокомментировал ситуацию, происходящую на Украине. "Все происходящее там трагедия, вина в которой киевского режима… ЛДПР поддерживает инициативу президента России и действия российской армии. Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - сказал Чернышов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Кирилл Волков