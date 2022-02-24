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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:28
2022-02-24T15:28
обострение ситуации в днр и лнр
политика
лдпр
владимир жириновский
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко."Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко", - заявил Чернышов на подходе.Также он прокомментировал ситуацию, происходящую на Украине. "Все происходящее там трагедия, вина в которой киевского режима… ЛДПР поддерживает инициативу президента России и действия российской армии. Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - сказал Чернышов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html
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политика, лдпр, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр
15:28 24.02.2022
 
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Жириновский призвал действовать на Украине жестко и четко

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко.
"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко", - заявил Чернышов на подходе.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
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Дегтярев назвал Жириновского пророком
Также он прокомментировал ситуацию, происходящую на Украине. "Все происходящее там трагедия, вина в которой киевского режима… ЛДПР поддерживает инициативу президента России и действия российской армии. Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - сказал Чернышов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 10:10
ЛДПР поддержала признание ЛНР и ДНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаЛДПРВладимир ЖириновскийБорис Чернышов (депутат)Госдума РФРоссияУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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