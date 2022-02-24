https://ria.ru/20220224/zhirinovskiy-1774789627.html

Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине

Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:28

2022-02-24T15:28

2022-02-24T15:28

обострение ситуации в днр и лнр

политика

лдпр

владимир жириновский

борис чернышов (депутат)

госдума рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567566_113:0:2651:1427_1920x0_80_0_0_623617e9e5780ab86c260cd5c30b59b8.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что все происходящее сегодня на Украине трагедия, виноват в которой киевский режим, вместе с тем, лидер партии Владимир Жириновский призывает действовать на Украине жестко и четко."Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко", - заявил Чернышов на подходе.Также он прокомментировал ситуацию, происходящую на Украине. "Все происходящее там трагедия, вина в которой киевского режима… ЛДПР поддерживает инициативу президента России и действия российской армии. Мы призываем страны Восточной Европы вывести оружие и базы НАТО со своих территорий", - сказал Чернышов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220221/zhirinovskiy-1774063923.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774256556.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, владимир жириновский, борис чернышов (депутат), госдума рф, россия, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр