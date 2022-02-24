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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774670855.html
Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина
Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против российского лидера Владимира Путина. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:12
2022-02-24T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
владимир путин
украина
в мире
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против российского лидера Владимира Путина."Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем-Мишелем, Дудой, Науседой... Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную помощь, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной", - сказал он. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/zelenskiy-1774663925.html
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владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:12 24.02.2022 (обновлено: 10:22 24.02.2022)
 
Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина

Президент Украины Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против Путина

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров ввести санкции против российского лидера Владимира Путина.
"Я поговорил с Байденом, Джонсоном, Шарлем-Мишелем, Дудой, Науседой... Уже призвал мировых лидеров задействовать все возможные санкции против Путина, начать масштабную оборонную помощь, закрыть для агрессора воздушное пространство над Украиной", - сказал он. Обращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:47В мире
Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ миреРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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