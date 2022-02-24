https://ria.ru/20220224/zakharova-1774651178.html

Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза

Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022

Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:02

2022-02-24T09:02

2022-02-24T09:21

мария захарова

политика

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что подобный шаг Брюсселя давно уже разрабатывался."Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой. Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - написала Захарова в Telegram-канале."Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, политика, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз