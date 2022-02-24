09:02 24.02.2022 (обновлено: 09:21 24.02.2022)
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза
Представитель МИД Захарова назвала включение себя в санкционный список Евросоюза подарком
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что подобный шаг Брюсселя давно уже разрабатывался.
"Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой. Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят", - добавила она.
Опубликовано: Влада Копылова