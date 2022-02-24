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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774651178.html
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза - РИА Новости, 24.02.2022
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:02
2022-02-24T09:21
мария захарова
политика
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что подобный шаг Брюсселя давно уже разрабатывался."Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой. Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - написала Захарова в Telegram-канале."Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят", - добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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мария захарова, политика, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз
09:02 24.02.2022 (обновлено: 09:21 24.02.2022)
 
Захарова оценила включение себя в санкционный список Евросоюза

Представитель МИД Захарова назвала включение себя в санкционный список Евросоюза подарком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала включение себя в санкционные списки ЕС своеобразным подарком ко Дню Защитника Отечества и заявила, что подобный шаг Брюсселя давно уже разрабатывался.
"Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой. Само решение было разработано давно. Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - написала Захарова в Telegram-канале.
"Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят", - добавила она.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМария ЗахароваПолитикаСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Евросоюз
 
 
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