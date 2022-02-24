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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774905315.html
Из центра Донецка слышны взрывы
Из центра Донецка слышны взрывы - РИА Новости, 24.02.2022
Из центра Донецка слышны взрывы
Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:05
2022-02-24T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг уже находился под обстрелом жилой квартал в Киевском районе, судя по громкости разрывов, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецк (донецкая область)
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Наталья Макарова
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353
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донецк (донецкая область), в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
22:05 24.02.2022 (обновлено: 22:06 24.02.2022)
 
Из центра Донецка слышны взрывы

Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг уже находился под обстрелом жилой квартал в Киевском районе, судя по громкости разрывов, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 21:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Донбасса, заявил Басурин
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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