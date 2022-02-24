https://ria.ru/20220224/vzryvy-1774905315.html
Из центра Донецка слышны взрывы
Из центра Донецка слышны взрывы - РИА Новости, 24.02.2022
Из центра Донецка слышны взрывы
Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:05
2022-02-24T22:05
2022-02-24T22:06
обострение ситуации в днр и лнр
донецк (донецкая область)
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг уже находился под обстрелом жилой квартал в Киевском районе, судя по громкости разрывов, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html
донецк (донецкая область)
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (донецкая область), в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
22:05 24.02.2022 (обновлено: 22:06 24.02.2022)
Из центра Донецка слышны взрывы
Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Донецке, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг уже находился под обстрелом жилой квартал в Киевском районе, судя по громкости разрывов, удары могут быть ближе к центру города, чем раньше, передаёт корреспондент.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.