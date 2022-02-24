https://ria.ru/20220224/voyska-1774906020.html

Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине

Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине

​​Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил в четверг американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:07

2022-02-24T22:07

2022-02-24T22:07

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. ​​Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил в четверг американский президент Джо Байден."Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге", - сказал Байден в телеобращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, сша