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Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине
Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине
​​Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил в четверг американский президент Джо Байден. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:07
2022-02-24T22:07
политика
россия
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. ​​Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил в четверг американский президент Джо Байден."Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге", - сказал Байден в телеобращении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, россия, украина, сша
22:07 24.02.2022
 
Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине

Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. ​​Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил в четверг американский президент Джо Байден.
"Я снова повторю, что наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине. Наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге", - сказал Байден в телеобращении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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