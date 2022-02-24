https://ria.ru/20220224/voennye-1774787769.html

Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР

Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022

Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР

Пятнадцать украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались, их может быть больше, ситуация меняется, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:22

2022-02-24T15:22

2022-02-24T15:23

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались, их может быть больше, ситуация меняется, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент точно известна цифра, которую я могу сказать. Это 15 человек, которые оставили оружие и сдались", - сказал он.По словам Басурина, сложивших оружие украинских военных может быть и больше, поскольку ситуация меняется каждую минуту.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/turtsiya-1774782830.html

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774762029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс