Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/voennye-1774787769.html
Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР
Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР
Пятнадцать украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались, их может быть больше, ситуация меняется, заявил РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:22
2022-02-24T15:23
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b631eece9f6949c9526c74eb094798e6.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались, их может быть больше, ситуация меняется, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."На данный момент точно известна цифра, которую я могу сказать. Это 15 человек, которые оставили оружие и сдались", - сказал он.По словам Басурина, сложивших оружие украинских военных может быть и больше, поскольку ситуация меняется каждую минуту.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/turtsiya-1774782830.html
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774762029.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772245838_32:0:1809:1333_1920x0_80_0_0_04e3ce134dcd2755c2bada89e0a81330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
15:22 24.02.2022 (обновлено: 15:23 24.02.2022)
 
Пятнадцать украинских военных в Донбассе сдались, заявили в ДНР

Представитель ДНР Басурин: 15 украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные во время учений в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать украинских военных в Донбассе сложили оружие и сдались, их может быть больше, ситуация меняется, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"На данный момент точно известна цифра, которую я могу сказать. Это 15 человек, которые оставили оружие и сдались", - сказал он.
По словам Басурина, сложивших оружие украинских военных может быть и больше, поскольку ситуация меняется каждую минуту.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:08В мире
Реакция турков на просьбу Украины о помощи: почему вам не помогают США?
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала