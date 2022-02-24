https://ria.ru/20220224/vgtrk-1774826147.html

ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии

ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии - РИА Новости, 24.02.2022

ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии

Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:13

2022-02-24T17:13

2022-02-24T17:13

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с российскими телеканалами за умы и сердца аудитории, говорится в заявлении ВГТРК.В заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что разрешение на ретрансляцию каналов ВГТРК в Латвии после предыдущего 12-месячного запрета продлилось 9 дней."Обряд запрещения трансляции наших телеканалов в Латвии стал частью ее информационного поля и политического ландшафта, так же, как и соседних стран. СМИ Латвии не могут в честном состязании с российскими телеканалами соперничать за умы и сердца аудитории, предложить контент, который хотя бы отдаленно был сопоставим с содержанием российских телеканалов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что единственный способ противодействия влиянию России был избран метод "интеллектуальной импотенции" – запрет. "Этот шаг вызывает ироническое снисхождение у тех, кто знаком с состоянием мирового информационного поля и современными способами доставки сигнала", - добавляется в заявлении."Нет сомнения, что думающая часть аудитории Латвии, заинтересованная в получении полноценных и объемных новостей, увлекательных телепрограмм, найдет путь к нашей телевизионной продукции в интернете или будет получать сигнал напрямую со спутника. Граждан и не граждан Латвии не удивить попытками властей страны ущемить их права по доступу к информации", - завершается в сообщении.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764017079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/dnr-1772849371.html

https://ria.ru/20220202/rt-1770692166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, эгилс левитс, вильнюс, россия, латвия, вгтрк