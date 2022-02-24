https://ria.ru/20220224/vgtrk-1774826147.html
ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии
ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии - РИА Новости, 24.02.2022
ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии
Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:13
2022-02-24T17:13
2022-02-24T17:13
технологии
эгилс левитс
вильнюс
россия
латвия
вгтрк
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с российскими телеканалами за умы и сердца аудитории, говорится в заявлении ВГТРК.В заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что разрешение на ретрансляцию каналов ВГТРК в Латвии после предыдущего 12-месячного запрета продлилось 9 дней."Обряд запрещения трансляции наших телеканалов в Латвии стал частью ее информационного поля и политического ландшафта, так же, как и соседних стран. СМИ Латвии не могут в честном состязании с российскими телеканалами соперничать за умы и сердца аудитории, предложить контент, который хотя бы отдаленно был сопоставим с содержанием российских телеканалов", - говорится в сообщении.Также отмечается, что единственный способ противодействия влиянию России был избран метод "интеллектуальной импотенции" – запрет. "Этот шаг вызывает ироническое снисхождение у тех, кто знаком с состоянием мирового информационного поля и современными способами доставки сигнала", - добавляется в заявлении."Нет сомнения, что думающая часть аудитории Латвии, заинтересованная в получении полноценных и объемных новостей, увлекательных телепрограмм, найдет путь к нашей телевизионной продукции в интернете или будет получать сигнал напрямую со спутника. Граждан и не граждан Латвии не удивить попытками властей страны ущемить их права по доступу к информации", - завершается в сообщении.Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764017079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/dnr-1772849371.html
https://ria.ru/20220202/rt-1770692166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, эгилс левитс, вильнюс, россия, латвия, вгтрк
ВГТРК назвала причину запрета российских телеканалов в Латвии
ВГТРК о запрете её каналов в Латвии: не могут честно конкурировать с российскими СМИ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Обряд запрещения трансляции телеканалов ВГТРК "Россия РТР" и "Россия 24" в Латвии стал частью инфополя страны, местные СМИ не могут честно соперничать с российскими телеканалами за умы и сердца аудитории, говорится в заявлении ВГТРК.
В заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, говорится, что разрешение на ретрансляцию каналов ВГТРК
в Латвии
после предыдущего 12-месячного запрета продлилось 9 дней.
"Обряд запрещения трансляции наших телеканалов в Латвии стал частью ее информационного поля и политического ландшафта, так же, как и соседних стран. СМИ Латвии не могут в честном состязании с российскими телеканалами соперничать за умы и сердца аудитории, предложить контент, который хотя бы отдаленно был сопоставим с содержанием российских телеканалов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что единственный способ противодействия влиянию России
был избран метод "интеллектуальной импотенции" – запрет. "Этот шаг вызывает ироническое снисхождение у тех, кто знаком с состоянием мирового информационного поля и современными способами доставки сигнала", - добавляется в заявлении.
"Нет сомнения, что думающая часть аудитории Латвии, заинтересованная в получении полноценных и объемных новостей, увлекательных телепрограмм, найдет путь к нашей телевизионной продукции в интернете или будет получать сигнал напрямую со спутника. Граждан и не граждан Латвии не удивить попытками властей страны ущемить их права по доступу к информации", - завершается в сообщении.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс
заявил, что нужно запретить ретрансляцию российских телеканалов в Латвии. Позднее в СМИ появилась информация, что в Латвии полностью запретили вещание российских телеканалов.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии
, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса
, Риги
и Таллина
принципам демократии и свободы слова".
Опубликовано: Ольга Матыс