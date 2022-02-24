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Лондон согласовал "решительный ответ" на действия России в Донбассе

Лондон согласовал "решительный ответ" на действия России в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Лондон согласовал "решительный ответ" на действия России в Донбассе

Кабмин Британии согласовал "решительный ответ" в связи со специальной военной операцией РФ в отношении Украины, заявил глава британского минтранса Грант Шэппс. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:19

2022-02-24T13:19

2022-02-24T13:36

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Кабмин Британии согласовал "решительный ответ" в связи со специальной военной операцией РФ в отношении Украины, заявил глава британского минтранса Грант Шэппс.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл экстренное заседание кабмина COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) утром в четверг."Сегодня утром мы обсуждали российское вторжение в Украину и согласились, что наш ответ будет решительным. Сегодня утром премьер-министр скажет больше..., выступит с обновлённой информацией в палате общин в 17:00 (20.00 мск - ред.)", - написал министр в Twitter.Джонсон во вторник объявил, что Британия в связи с признанием независимости ЛНР и ДНР вводит санкции против пяти российских банков, а также против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.Глава МИД Британии Лиз Трасс также заявила, что Лондон готов пойти дальше в санкциях против России. По ее словам, если РФ не пойдет на деэскалацию, Лондон вскоре введет законодательство, которое, помимо прочего, не позволит России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774728695.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, великобритания