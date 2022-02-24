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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/uvedomlenie-1774797763.html
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений
Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:56
2022-02-24T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мид украины
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве.Отвечая на вопрос, пришло ли Москве уведомление Киева о разрыве дипотношений, собеседник агентства указал: "Нет".Ранее МИД Украины сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, мид украины, украина
15:56 24.02.2022
 
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений

Россия не получила уведомления от Украины о разрыве дипломатических отношений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве.
Отвечая на вопрос, пришло ли Москве уведомление Киева о разрыве дипотношений, собеседник агентства указал: "Нет".
Ранее МИД Украины сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:51В мире
Украина обратилась к ЕС за экстренной помощью
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМИД УкраиныУкраина
 
 
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