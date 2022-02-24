https://ria.ru/20220224/uvedomlenie-1774797763.html
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений - РИА Новости, 24.02.2022
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений
Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:56
2022-02-24T15:56
2022-02-24T15:56
обострение ситуации в днр и лнр
россия
мид украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_18c25129e51b7570d04ee9dac8e1b1be.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве.Отвечая на вопрос, пришло ли Москве уведомление Киева о разрыве дипотношений, собеседник агентства указал: "Нет".Ранее МИД Украины сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774796468.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772607561_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_759208b470fac7fe84ab0bc58b7d0c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид украины, украина
Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений
Россия не получила уведомления от Украины о разрыве дипломатических отношений