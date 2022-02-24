https://ria.ru/20220224/uvedomlenie-1774797763.html

Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений

Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений - РИА Новости, 24.02.2022

Источник: Россия не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений

Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:56

2022-02-24T15:56

2022-02-24T15:56

обострение ситуации в днр и лнр

россия

мид украины

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская сторона не получила уведомления от Киева о разрыве дипотношений с Россией, сообщил РИА Новости источник в Москве.Отвечая на вопрос, пришло ли Москве уведомление Киева о разрыве дипотношений, собеседник агентства указал: "Нет".Ранее МИД Украины сообщил, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского начал процедуру разрыва дипломатических отношений с Россией.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774796468.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мид украины, украина