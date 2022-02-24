Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Зюганов: Россия максимально готова сесть за стол переговоров с Украиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует.
"Очень важно каждому украинцу, всем друзьям, знакомым, близким осознать, что мы за мирные решения, мы готовы максимально сесть за стол переговоров, способствовать народной дипломатии", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24" и призвал искать решения, а не "разжигать новые пожары".
"Давайте вместе сейчас потрудимся и поработаем, все сделаем для того, чтобы возобладал мир, сели и спокойно решили судьбу. Никто не претендует ни на чью территорию, независимость, "назалежность", - добавил политик.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Кирилл Волков