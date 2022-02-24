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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774804895.html
Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов
Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов - РИА Новости, 24.02.2022
Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:14
2022-02-24T16:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
украина
госдума рф
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует."Очень важно каждому украинцу, всем друзьям, знакомым, близким осознать, что мы за мирные решения, мы готовы максимально сесть за стол переговоров, способствовать народной дипломатии", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24" и призвал искать решения, а не "разжигать новые пожары".Парламентарий уверен, что Москва и Киев восстановят "порванные связи". "Все сделаем для того, чтобы успешно развивались наши народы и страны", - констатировал он."Давайте вместе сейчас потрудимся и поработаем, все сделаем для того, чтобы возобладал мир, сели и спокойно решили судьбу. Никто не претендует ни на чью территорию, независимость, "назалежность", - добавил политик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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РИА Новости
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, украина, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов
16:14 24.02.2022
 
Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: Россия максимально готова сесть за стол переговоров с Украиной

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует.
"Очень важно каждому украинцу, всем друзьям, знакомым, близким осознать, что мы за мирные решения, мы готовы максимально сесть за стол переговоров, способствовать народной дипломатии", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24" и призвал искать решения, а не "разжигать новые пожары".
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вице-спикер Госдумы передал слова Жириновского о ситуации на Украине
Парламентарий уверен, что Москва и Киев восстановят "порванные связи". "Все сделаем для того, чтобы успешно развивались наши народы и страны", - констатировал он.
"Давайте вместе сейчас потрудимся и поработаем, все сделаем для того, чтобы возобладал мир, сели и спокойно решили судьбу. Никто не претендует ни на чью территорию, независимость, "назалежность", - добавил политик.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияУкраинаГосдума РФКПРФГеннадий Зюганов
 
 
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