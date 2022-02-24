https://ria.ru/20220224/ukraina-1774804895.html

Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов

Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов - РИА Новости, 24.02.2022

Никто не претендует на независимость Украины, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:14

2022-02-24T16:14

2022-02-24T16:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

россия

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госдума рф

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что есть возможности для переговоров между Москвой и Киевом, а на украинский суверенитет никто не претендует."Очень важно каждому украинцу, всем друзьям, знакомым, близким осознать, что мы за мирные решения, мы готовы максимально сесть за стол переговоров, способствовать народной дипломатии", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24" и призвал искать решения, а не "разжигать новые пожары".Парламентарий уверен, что Москва и Киев восстановят "порванные связи". "Все сделаем для того, чтобы успешно развивались наши народы и страны", - констатировал он."Давайте вместе сейчас потрудимся и поработаем, все сделаем для того, чтобы возобладал мир, сели и спокойно решили судьбу. Никто не претендует ни на чью территорию, независимость, "назалежность", - добавил политик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, признание днр и лнр в россии, россия, украина, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов