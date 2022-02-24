Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине
Военный эксперт Коротченко назвал целью России лишить ВСУ централизованного управления
© Фото : из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
© Фото : из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они представляют угрозу как РФ, так и ДНР и ЛНР, а также собственному населению Украины, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Решается задача силовой демилитаризации Украины, у которой должны быть вырваны военные клыки, представляющие угрозу и для собственного населения этой страны, и для Российской Федерации, а также для ДНР и ЛНР", - сказал Коротченко.
"Цель операции - лишение вооруженных сил Украины возможности централизованного управления войсками, выведение из строя украинской военной аэродромной сети, уничтожение позиций противовоздушной обороны и оперативно-тактических ракет", - добавил собеседник.
По словам эксперта, удары наносятся высокоточным оружием, которое апробировано и эффективно показало себя в ходе операции в Сирии. "Какие-либо удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины не наносятся, соответственно, угрозы для мирного населения нет", - добавил Коротченко.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Кирилл Волков