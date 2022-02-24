https://ria.ru/20220224/ukraina-1774779480.html

Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине

Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:01

2022-02-24T15:01

2022-02-24T15:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

игорь коротченко

владимир путин

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они представляют угрозу как РФ, так и ДНР и ЛНР, а также собственному населению Украины, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Решается задача силовой демилитаризации Украины, у которой должны быть вырваны военные клыки, представляющие угрозу и для собственного населения этой страны, и для Российской Федерации, а также для ДНР и ЛНР", - сказал Коротченко."Цель операции - лишение вооруженных сил Украины возможности централизованного управления войсками, выведение из строя украинской военной аэродромной сети, уничтожение позиций противовоздушной обороны и оперативно-тактических ракет", - добавил собеседник.По словам эксперта, удары наносятся высокоточным оружием, которое апробировано и эффективно показало себя в ходе операции в Сирии. "Какие-либо удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины не наносятся, соответственно, угрозы для мирного населения нет", - добавил Коротченко.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774762029.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, игорь коротченко, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина