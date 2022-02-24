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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774779480.html
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:01
2022-02-24T15:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
игорь коротченко
владимир путин
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они представляют угрозу как РФ, так и ДНР и ЛНР, а также собственному населению Украины, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко."Решается задача силовой демилитаризации Украины, у которой должны быть вырваны военные клыки, представляющие угрозу и для собственного населения этой страны, и для Российской Федерации, а также для ДНР и ЛНР", - сказал Коротченко."Цель операции - лишение вооруженных сил Украины возможности централизованного управления войсками, выведение из строя украинской военной аэродромной сети, уничтожение позиций противовоздушной обороны и оперативно-тактических ракет", - добавил собеседник.По словам эксперта, удары наносятся высокоточным оружием, которое апробировано и эффективно показало себя в ходе операции в Сирии. "Какие-либо удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины не наносятся, соответственно, угрозы для мирного населения нет", - добавил Коротченко.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире, россия, игорь коротченко, владимир путин, ситуация в днр и лнр, украина
15:01 24.02.2022
 
Военный эксперт рассказал о целях операции России на Украине

Военный эксперт Коротченко назвал целью России лишить ВСУ централизованного управления

© Фото : из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины, чтобы лишить Генштаб ВСУ возможности централизованного управления войсками, так как они представляют угрозу как РФ, так и ДНР и ЛНР, а также собственному населению Украины, заявил РИА Новости российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Решается задача силовой демилитаризации Украины, у которой должны быть вырваны военные клыки, представляющие угрозу и для собственного населения этой страны, и для Российской Федерации, а также для ДНР и ЛНР", - сказал Коротченко.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Безопасность Донбасса и России должна быть гарантирована, заявил Медведев
"Цель операции - лишение вооруженных сил Украины возможности централизованного управления войсками, выведение из строя украинской военной аэродромной сети, уничтожение позиций противовоздушной обороны и оперативно-тактических ракет", - добавил собеседник.
По словам эксперта, удары наносятся высокоточным оружием, которое апробировано и эффективно показало себя в ходе операции в Сирии. "Какие-либо удары по городам и гражданской инфраструктуре Украины не наносятся, соответственно, угрозы для мирного населения нет", - добавил Коротченко.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияИгорь КоротченкоВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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