https://ria.ru/20220224/ukraina-1774667891.html

Зеленский продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине

Зеленский продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:02

2022-02-24T10:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр